Hızlı Tren Projesi 2023'te Başlıyor

05.05.2026 21:08
Bakan Uraloğlu, Mersin-Adana hızlı tren projesinin 2023'te tamamlanacağını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi Tarsus Geçişi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Uraloğlu, "Mersin ile Adana arasını bu senenin sonunda bitirerek önümüzdeki senenin ilk aylarında testlerini yapıp hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin programı kapsamında Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi Tarsus Şehir Geçişi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İlgililerden projeye dair bilgi alan Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada hattın Mersin'den başlayıp Gaziantep'e kadar giden 312 kilometrelik bir hızlı demir yolu hattı olduğunu söyledi.

Projenin Tarsus merkezinden geçen bölümüne ilişkin açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Demir yolumuz esasında şehrimizi bir anlamda ikiye bölen bir yapıya sahip. Daha çok hemzemin geçitlerin bulunduğu bir bölge. Biz burada yaptığımız değerlendirmede, hem şehrin içerisinde insanımız bavuluyla beraber yürüyüp istasyona gitsin, oradan trene binsin hem de mümkün olduğu kadar hayatı bölmesin düşüncesiyle, 2 bin 400 metrelik bir bölümü tamamen yer altına alarak, üstündeki kesimi hayatın bütünleşmesine, sosyal faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlayacak bir alan haline getirmiş olduk" dedi.

Söz konusu hizmetle beraber 90-100 bin metrekarelere varan bir alanı kazandıklarına dikkati çeken Uraloğlu, söz konusu yatırımın kıymetli bir imalat olduğunu söyledi. Kentte bütün ulaşım modlarında çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Mersin ile Adana arasını bu senenin sonunda bitirerek önümüzdeki senenin ilk aylarında testlerini yapıp hizmete açmayı planlıyoruz. Proje aynı zamanda kuzeye doğru da gidecek. Aksaray-Ulukışla-Yenice arasındaki hızlı tren hattının ihalesini yaptık. İlk etapta baktığımızda Gaziantep'ten başlayıp Kapıkule'ye kadar giden ama ilerleyen zamanda da Güneydoğu'dan Ovaköy'den Fav Limanı'na, Basra Körfezi'ne kadar gidecek olan bir hattan bahsediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

6,5 SAATLİK SEYAHAT SÜRESİ 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi sadece bölgesel bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda Türkiye'yi uluslararası lojistik ağlara entegre edecek stratejik bir koridorun parçası olacak. Söz konusu hat, ilerleyen süreçte Ovaköy üzerinden Basra Körfezi'ne kadar uzanan Kalkınma Yolu Projesi ile entegre olacak. Bu entegrasyonla birlikte, Faw Limanı'na gelen yükler Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak; Mersin Limanı ise bu sürecin Akdeniz'e açılan en önemli lojistik kapılarından biri olarak öne çıkacak. 200 kilometre hıza uygun inşa edilen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi ile yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Proje tamamlandığında yılda ortalama 3 milyonun üzerinde yolcu ve 37 milyon ton civarında yük taşıması öngörülüyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
