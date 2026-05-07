Hizmet-İş Sendikası Genel Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hizmet-İş Sendikası Genel Kurulu Gerçekleşti

Hizmet-İş Sendikası Genel Kurulu Gerçekleşti
07.05.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi'nin 3. Olağan Genel Kurulu'nda yeni başkan Mustafa Şahin seçildi.

Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi'nin 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, kentteki bir otelde düzenlenen Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, HAK-İŞ'in genel kurullarının birlik, beraberlik, huzur içinde geçtiğini söyledi.

Özdemir, HAK-İŞ'in kurulduğu günden bu yana "önce insan, önce emek" sloganıyla çizgisinden hiç sapmadığını belirterek, belediyeler ve Hizmet-İş Sendikası'nın birbirini sosyal ortak gibi gördüğünü, bu sayede Hizmet-İş'in Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olduğunu kaydetti.

Sendikanın işçisine hiçbir zaman yanlış yapmadığını vurgulayan Özdemir, "Hizmet-İş Sendikası, Türkiye'de bütün emekçiler için sağduyulu şekilde mücadele eden sendikadır. Bizim olduğumuz yerde dostluk, kardeşlik, arkadaşlık vardır." dedi.

Son zamanlarda "ev işçileri" konusunu gündeme aldıklarını dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 1 milyon 300 bine yakın ev işçisi var. Bunlar modern köleden daha kötü çalışıyorlar. Hiçbir hakları yok. Evlerin temizliğini yapıyorlar, çocuklara, yaşlılara bakıyorlar. Çoğu şirketler aracılığıyla gönderiliyor 3 bin liraya. Ellerine 1000 lira verilip gönderiliyor. Hiçbir sosyal güvencesi yok, bu şekilde eziliyor. HAK-İŞ buna müdahale etti. 'Bundan sonra ev işçileri de kanun kapsamına alınmalı.' diye bir örgütlemeye başladık. Şu anda 130 bin ev işçisini üye yapmışız. Yarın bunları kanun mevzuatına alacağız. Belki bizim iş kolumuza girmeyecek ama HAK-İŞ Türkiye'de kanayan bir yarıya daha parmak basmış olacak."

Özdemir, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin 52 günlük ilave ikramiye alması, kamu işçilerinin vergilerinin yüzde 10-15 ile sınırlandırılması, KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) çalışanlarına kadro verilmesi, emekli maaşları, ev işçileri konularında yeni kazanımlar için sendikal mücadeleyi sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise mesai arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Çorum Belediyesinin Türkiye'de en çok konuşulan birkaç belediyeden biri olduğunu anlatan Aşgın, "Başka illere ve ülkelere gittiğim zaman mutlaka bir şekilde Çorum, geçmişten farklı olarak hep güzelliklerle, başarılarla gündeme geliyor. Çorum denildiğinde artık birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur iklimi akla geliyor. Gittiğimde tanıyanlar tanıyor, tanımayanlar ise 'Çorum' dediğimizde yüzlerinde tebessüm oluşuyor. İnsanların yüzünde tebessüm oluşturabilmişsek bu hepimizin başarısıdır. Başarılarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Kamu ya da özel bankaya hiçbir borcumuz kalmadı"

Belediyecilikte mali disiplinin önemli olduğunun altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

"Geldiğimizde bütçesinin 3 katı borcu olan bir belediyeden, geçtiğimiz hafta itibarıyla müjdeyi sizlerle paylaşıyorum. İller Bankası hizmet sözleşmeleri dışında herhangi kamu ya da özel bankaya hiçbir borcumuz kalmadı. Rabb'ime hamd ediyorum, şükrediyorum. Bu kadar sorunun, sıkıntının olduğu, mali yönden birçok sıkıntıların olduğu dönemde 'hiçbir bankaya bir kuruş borcumuz kalmamıştır' ifadesi bizim için gurur vesilesidir. Bunu Allah'ın izniyle hep birlikte başardık."

Mali disipline rağmen belediyecilik hizmetlerini de sürdürdüklerini vurgulayan Aşgın, "2 bin 700'e yakın işçi ve memurumuz var. Memuruyla, işçisiyle, sendikamızla el ele, gönül gönüle en güzel hizmetleri birlikte yapıyoruz. Bizde iş aşkla yapılır." dedi.

Mevcut Şube Başkanı Mustafa Köroğlu'nun aday olmadığı, tek liste halinde yapılan Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu'nda şube başkanlığına Mustafa Şahin seçildi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizmet-İş Sendikası Genel Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Brüksel Havayolları’nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı Brüksel Havayolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı
YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir?

14:10
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay’ın kararını hukukçular yorumladı
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay'ın kararını hukukçular yorumladı
14:05
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
13:58
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 14:26:48. #7.12#
SON DAKİKA: Hizmet-İş Sendikası Genel Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.