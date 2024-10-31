Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Eylülde Yükseldi

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. H-ÜFE, eylül ayında aylık bazda yüzde 1,14, yıllık bazda yüzde 56,85 artış gösterdi.

TÜİK eylül ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre; H-ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,14, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 48,91, önceki yılın ayına göre yüzde 56,85 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 74,23 arttı.

Endeks, önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 52,75, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 64,14, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 62,38, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 55,78, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 62,37, idari ve destek hizmetlerde yüzde 57,17 arttı.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,76 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,07 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,13 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,58 azalış, mesleki bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,03 artış ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,67 azalış gerçekleşti.