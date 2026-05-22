HKP'den CHP'ye Dayanışma Ziyareti

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) yöneticileri, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararının ardından Ankara ve İstanbul'da CHP'ye dayanışma ziyaretinde bulundu.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Sait Kıran, MYK Üyesi Adnan Okur ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ayça Okur, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan'ı; İstanbul İl Başkanı Pınar Akbina Karaman, İstanbul İl Yöneticileri Halil Arabulan ve Doğan Çıngı da CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i makamında ziyaret ederek dayanışma mesajı iletti.

Ziyaretlere ilişkin HKP'den yapılan açıklamada, "mutlak butlan" kararının yok hükmünde olduğu belirtildi.