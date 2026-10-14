HKP, Halk TV'ye kayyım atanmasını muhalif basına saldırı olarak değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HKP, Halk TV'ye kayyım atanmasını muhalif basına saldırı olarak değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HKP, Halk TV\'ye kayyım atanmasını muhalif basına saldırı olarak değerlendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HKP, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek kanalın ve emekçilerinin yanında olduğunu açıkladı. Parti, kayyım atamasının muhalif basına saldırı olduğunu ve sadece halkın haber alma hakkının engellenmesi anlamına gelmediğini savundu.

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Halk TV'nin ve Halk TV emekçilerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" açıklamasını yaptı.

HKP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

"AKP faşizmi bu kez de Halk TV'yi hedef aldı. ABD emperyalistleri tarafından kendilerine bahşedilen 'meşruiyet' sayesinde gemi iyice azıya alan AKP'giller faşizmi, günün erken saatlerinde Halk TV'nin İstanbul'daki binasına baskın yaparak binayı polis ablukasına aldırdı. 'Arama' yapmak için binaya giren kolluk kuvvetleri yayını durdurdu ve Halk TV'ye kayyum atandı. AKP faşizminin muhalif basına karşı gerçekleştirdiği bu türden yargı maskeli saldırılar, sadece halkın haber alma hakkının engellenmesi anlamına gelmemektedir. Halk TV'ye kayyum atanmasını bu şekilde değerlendirmek, AKP'gillerin gerçek yüzünü görmemek anlamına gelir. AKP'giller sadece muhalif basına değil; vurgunlarına, soygunlarına, talanlarına, vatan satıcılıklarına karşı çıkan tüm toplumsal kesimlere karşı azgın bir şekilde saldırmaktadır.

Çünkü AKP'giller, anayasa ve yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren sıradan bir sermaye partisi değildir. Bunlar, kurucu genel başkanımız Nurullah Efe'nin defalarca vurguladığı gibi; ABD yapımı, ABD kuklası, Ortaçağcı, mafyatik, çıkar amaçlı bir suç örgütünden başka bir şey değildir. ve yine Nurullah Efe'nin ifade ettiği gibi Türkiye'de şu anda, tıpkı nazi Almanya'sında olduğu gibi 'ikili devlet' yapısı hüküm sürmektedir. AKP'gillerin bu tür saldırıları, laik Cumhuriyet'i yıkarak 25 yıldır günbegün inşa ettikleri 'önlem devleti'nin yani orta çağcı din devletinin icraatlarıdır.

Bu sebeple mesele sadece bir muhalif televizyon kanalına yönelik operasyon ve bunun kınanması meselesi şeklinde düşünülmemelidir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi halkımızın kanını kurutan, mevcut anayasa ve yasaları ayaklar altına alan bu vatan ve millet düşmanı iktidardan kurtulmadığımız sürece, halkımızın rahat bir nefes alabilmesi olası değildir. İşte bu nedenle devrimcilerin, demokratların, ilericilerin öncelikli görevi ABD emperyalist haydut devletinin himayesinde Türkiye'de kurdukları diktatörlüğü günden güne tahkim etmeye çalışan AKP'giller iktidarına son vermek için mücadeleyi büyütmektir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak Halk TV'nin ve Halk TV emekçilerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA
Halkın Kurtuluş PartisiPolitikaKayyumGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
11:57
Yamal’a Lemina’yı sordular Verdiği tepki olay
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
11:41
Tamam mı devam mı Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
10:26
Şili’de kasırga faciası Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
10:07
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 12:15:47. #7.13#
SON DAKİKA: HKP, Halk TV'ye kayyım atanmasını muhalif basına saldırı olarak değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei