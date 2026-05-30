Hkp'li Avukatlardan, Silivri'de Tutuklu Bulunan Belediye Başkanlarına Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hkp'li Avukatlardan, Silivri'de Tutuklu Bulunan Belediye Başkanlarına Ziyaret

30.05.2026 10:00  Güncelleme: 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkın Kurtuluş Partisi avukatları, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek, operasyonun demokrasiye yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

(İSTANBUL) - Halkın Kurtuluş Partisi avukatları, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'li belediye başkanlarını ziyaret etti.

HKP'li avukatlar Pınar Akbina Karaman ve Kerim Bütün, Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Pınar Akbina Karaman, CHP'li belediye başkanlarının "dik duruşlu ve mücadeleci" olduklarını belirterek, "CHP'ye yönelik parçalama operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanan belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. Çünkü biliyoruz ki bu operasyon, aslında sadece CHP'ye değil; demokrasimize ve tüm Türkiye halkına yönelik bir saldırıdır" dedi.

"BAŞKANLARIMIZIN MÜCADELE EDEN HALKIMIZA SELAMLARI VAR"

HKP olarak sürecin başından itibaren mücadelenin içinde olduklarını ifade eden Karaman, operasyonların ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında Türkiye'deki Kuvayımilliyeci ve Mustafa Kemalci kesimleri bölmeye yönelik olduğunu öne sürerek, "Bunun sonuna kadar karşısındayız. Mücadele etmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tutuklu belediye başkanlarının durumlarının iyi olduğunu belirten Karaman, mücadele eden halka selamlarını ilettiklerini aktararak, "Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu mücadeledeki yerimizi her zaman almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Cezaevi, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hkp'li Avukatlardan, Silivri'de Tutuklu Bulunan Belediye Başkanlarına Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak başladı Akdeniz’de bu sahillere girmenin cezası 699 bin TL Yasak başladı! Akdeniz'de bu sahillere girmenin cezası 699 bin TL
ABD ve İran’dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar
Doğu Akdeniz’deki iki ili sağanak ve dolu vurdu Doğu Akdeniz'deki iki ili sağanak ve dolu vurdu
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
7 ay sonra acı haber Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu 7 ay sonra acı haber! Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu
NATO ve AB’den Romanya’daki apartmana Rus İHA’sının düşmesine tepki NATO ve AB'den Romanya'daki apartmana Rus İHA'sının düşmesine tepki

09:53
AK Partili Ensarioğlu’ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
09:38
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
09:13
TikTok’ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
08:34
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
08:25
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
07:59
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 10:23:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Hkp'li Avukatlardan, Silivri'de Tutuklu Bulunan Belediye Başkanlarına Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.