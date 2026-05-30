Hkp'li Avukatlardan, Silivri'de Tutuklu Bulunan Belediye Başkanlarına Ziyaret

(İSTANBUL) - Halkın Kurtuluş Partisi avukatları, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'li belediye başkanlarını ziyaret etti.

HKP'li avukatlar Pınar Akbina Karaman ve Kerim Bütün, Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Pınar Akbina Karaman, CHP'li belediye başkanlarının "dik duruşlu ve mücadeleci" olduklarını belirterek, "CHP'ye yönelik parçalama operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanan belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. Çünkü biliyoruz ki bu operasyon, aslında sadece CHP'ye değil; demokrasimize ve tüm Türkiye halkına yönelik bir saldırıdır" dedi.

"BAŞKANLARIMIZIN MÜCADELE EDEN HALKIMIZA SELAMLARI VAR"

HKP olarak sürecin başından itibaren mücadelenin içinde olduklarını ifade eden Karaman, operasyonların ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında Türkiye'deki Kuvayımilliyeci ve Mustafa Kemalci kesimleri bölmeye yönelik olduğunu öne sürerek, "Bunun sonuna kadar karşısındayız. Mücadele etmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tutuklu belediye başkanlarının durumlarının iyi olduğunu belirten Karaman, mücadele eden halka selamlarını ilettiklerini aktararak, "Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu mücadeledeki yerimizi her zaman almaya devam edeceğiz" diye konuştu.