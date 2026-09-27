HKP'li Okur, okul saldırılarında Tekin ve Çiftçi'ye suç duyurusu yapıldığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HKP'li Okur, okul saldırılarında Tekin ve Çiftçi'ye suç duyurusu yapıldığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HKP\'li Okur, okul saldırılarında Tekin ve Çiftçi\'ye suç duyurusu yapıldığını açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HKP avukatları, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'daki okul saldırıları için Bakanlar Yusuf Tekin ve Mustafa Çiftçi hakkında suç duyurusu yaptı. HKP'li Adnan Okur, okulların kan gölüne döndüğünü ve ailelerin can güvenliği endişesi taşıdığını savundu.

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi avukatları, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'da okullarda yaşanan saldırılara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, okul yöneticileri ile okul ve çevresinin güvenliğinden sorumlu kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Okur, suç duyurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, okulların kan gölüne döndüğünü, ailelerin çocuklarının can güvenliğinden endişe duyduğunu belirtti. Okur, okullardaki şiddetin aile içi şiddet, ekonomik sorunlar ve çocukların şiddet içeren ortamlara maruz kalması gibi etkenlerle bağlantılı olduğunu savunarak, eğitim sistemindeki sorunlara da dikkati çekti.

Okur, şunları kaydetti:

"AKP'gillerin bu ortaçağcı kara düzeni, çocuklarımızın umutlarını, sevinçlerini, hayallerini, geleceklerini çalıyor. Öncelikle yaşadığımız bu felaketlerin sorumlusu, ülkemizi Orta Çağ'ın karanlık dehlizlerine hapsetmek için canhıraş çalışan AKP'gillerdir. Bu olaylara özgü olarak, kanuni sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklı ihmali davranışları sebebiyle bu katliamlardan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi baş sorumludur. Okullarımızda eğitimin kalitesinin değil, meydana gelen felaketlerin konuşulmasının sorumluları hakkında yaptığımız bu suç duyuruları aynı zamanda tarihe düşülen bir nottur."

Kaynak: ANKA
Halkın Kurtuluş PartisiKahramanmaraşYusuf TekinAdnan OkurŞanlıurfaPolitikaManisaEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan’da patlamayla yıkılan binadan ABD’li kadın turistin cesedine ulaşıldı Yunanistan'da patlamayla yıkılan binadan ABD'li kadın turistin cesedine ulaşıldı
Türkiye’den denizlerde bir ilk Yerli üretim dev gemi suya indirildi Türkiye'den denizlerde bir ilk! Yerli üretim dev gemi suya indirildi
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
Yeni evli çiftin sır ölümü Jandarma bu detaya odaklandı Yeni evli çiftin sır ölümü! Jandarma bu detaya odaklandı
Kamyonet çukura girdi, sonrası felaket Sürücü sadece 15 yaşındaydı Kamyonet çukura girdi, sonrası felaket! Sürücü sadece 15 yaşındaydı
17:45
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu
17:24
Fenerbahçe’de genel kurula sunulan 9 dev projeye onay verildi
Fenerbahçe'de genel kurula sunulan 9 dev projeye onay verildi
17:19
İrlanda’dan İsrail maçı için flaş karar
İrlanda'dan İsrail maçı için flaş karar
16:53
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
15:47
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 17:49:37. #.0.2#
SON DAKİKA: HKP'li Okur, okul saldırılarında Tekin ve Çiftçi'ye suç duyurusu yapıldığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei