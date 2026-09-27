HKP\'li Okur, okul saldırılarında Tekin ve Çiftçi\'ye suç duyurusu yapıldığını açıkladı

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi avukatları, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'da okullarda yaşanan saldırılara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, okul yöneticileri ile okul ve çevresinin güvenliğinden sorumlu kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Okur, suç duyurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, okulların kan gölüne döndüğünü, ailelerin çocuklarının can güvenliğinden endişe duyduğunu belirtti. Okur, okullardaki şiddetin aile içi şiddet, ekonomik sorunlar ve çocukların şiddet içeren ortamlara maruz kalması gibi etkenlerle bağlantılı olduğunu savunarak, eğitim sistemindeki sorunlara da dikkati çekti.

Okur, şunları kaydetti:

"AKP'gillerin bu ortaçağcı kara düzeni, çocuklarımızın umutlarını, sevinçlerini, hayallerini, geleceklerini çalıyor. Öncelikle yaşadığımız bu felaketlerin sorumlusu, ülkemizi Orta Çağ'ın karanlık dehlizlerine hapsetmek için canhıraş çalışan AKP'gillerdir. Bu olaylara özgü olarak, kanuni sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklı ihmali davranışları sebebiyle bu katliamlardan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi baş sorumludur. Okullarımızda eğitimin kalitesinin değil, meydana gelen felaketlerin konuşulmasının sorumluları hakkında yaptığımız bu suç duyuruları aynı zamanda tarihe düşülen bir nottur."