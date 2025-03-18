HKP Lideri Nurullah Efe'den İmamoğlu'na Sert Sözler

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına, "Yüksekokul diploması olmayan Tayyip, siyasi rakiplerini diplomasızlıkla suçluyor. Kara mizah gibi... " diyerek tepki gösterdi.

HKP Lideri Nurullah Efe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yüksekokul diploması olmayan Tayyip, siyasi rakiplerini diplomasızlıkla suçluyor. Kara mizah gibi... Yahu Tayyip'in diplomasızlığını eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan açık ve kesince söyledi. Tayyip'in YSK'ye sahte diploma fotokopisi üzerinden alınan noter çıkışlı suretin sahteliğini ve geçersizliğini Türkiye Noterler Birliği (ki kamu kuruluşudur) karara bağladı. ve o sahte diploma suretini veren İstanbul 15. Noteri'ne görevini kötüye kullandığı için ceza verdi. Ayrıca Tayyip, anayasayı ihlal dahil, yüz milyarlarca dolarlık kamu malı aşırmak dahil, vatan satıcılık dahil ( Ege'de 20 ada ve 2 kayalığımızı sattı), laik cumhuriyet yıkıcılığı dahil, kuvayı milliye ve Mustafa Kemal-İnönü düşmanlığı dahil bin bir suç işlemiş çıkar amaçlı, mafyatik bir suç çetesinin şefidir.

Halkımıza düşmandır. Yarattığı işsizlik ve pahalılık cehennemiyle kanını kurutmuştur insanlarımızın. Vatana düşmandır. Dağlarımızı, ormanlarımızı, nehirlerimizi, göllerimizi yağmalayıp yağmalatmaktadır, yerli-yabancı para babaları olan çetelere. Sahipsiz patili sokak canlarına düşmandır. İnsana dair ne varsa düşmandır bu iktidar. Ama yeni CHP'nin başına hasbelkader getirilmiş bu hafızlar ne yapıyor? 'Normalleşme', 'yumuşama' masallarıyla Tayyip'e kan, can ve moral veriyor. Kendilerine ve halkımıza en galiz küfürleri eden Tayyip'in önünde ayağa kalkıp selam duruyor Mecliste. Eee, Tayyip de dişine göre bulduğu böylelerini çerez gibi harcar tabii. Olan budur... ya kuvayi milliyeci atalarımız gibi yiğitçe, mertçe, zerrece can korkusu taşımadan savaşa gireceksin, ya da Tayyip'in önünde darmaduman olacaksın. Üçüncü bir şık yok. ve 1967'den beri aynen kuvayi milliyeci Atalarımız gibi korkusuzca Halkımız ve Vatanımız için savaşan, yalnız bizleriz. Ne diyor önderimiz Hikmet Kıvılcımlı? 'Vatan aşkını söylemekten ve o uğurda savaşmaktan korkar hale gelmektense, ölmek yeğdir.'"