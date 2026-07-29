HKÜ ile Anıl Havacılık'tan Eğitim Protokolü - Son Dakika
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HKÜ ile Anıl Havacılık'tan Eğitim Protokolü

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HKÜ ve Anıl Havacılık, havacılık öğrencileri için eğitim iş birliği protokolü imzaladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile Anıl Havacılık Uçuş Okulu arasında, havacılık alanında eğitim gören öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması amacıyla eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 3 yıl süreyle geçerli olacak protokol kapsamında havacılık alanındaki lisans ve ön lisans öğrencilerinin staj ve işletmede mesleki eğitim uygulamalarını Anıl Havacılık bünyesinde gerçekleştirmeleri planlanıyor.

İş birliğiyle öğrencilerin üniversitede edindikleri teorik bilgileri sektör uygulamalarıyla pekiştirmeleri, mesleki deneyim kazanmaları ve kariyer olanaklarını geliştirmeleri amaçlanıyor.

Protokol kapsamında ayrıca seminer, oryantasyon ve kariyer etkinlikleri düzenlenmesi, mezunların istihdam süreçlerine yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

HKÜ Rektörü Gül Rengin Küçükerdoğan, öğrencilerin teorik bilgilerini sektör deneyimiyle bütünleştirmelerini önemsediklerini belirtti.

İş birliğinin öğrencilerin mesleki yetkinliklerini geliştirmelerine ve havacılık sektörüne daha donanımlı şekilde hazırlanmalarına katkı sağlayacağını ifade eden Küçükerdoğan, sektör-üniversite iş birliklerinin öğrencilerin kariyer yolculukları açısından önemli olduğunu kaydetti.

HKÜ Rektörlüğünde düzenlenen imza törenine Küçükerdoğan'ın yanı sıra Anıl Havacılık Uçuş Okulu Müdürü Ahmet Anılar, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı M. Fatih Hasoğlu, Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Gül Çıkmaz ve Meslek Yüksekokulu Müdürü İbrahim Bilir katıldı.

Kaynak: AA

Havacılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HKÜ ile Anıl Havacılık'tan Eğitim Protokolü - Son Dakika

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