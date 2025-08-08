Hoca Hasan Medresesi İncelemesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Hoca Hasan Medresesi'nde inceleme yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kontrolünde ve Müze Müdürlüğü denetiminde iki haftadır süren çalışmalarını yerinde inceleyen Cıngı, Çolakbayrakdar ve Dursun, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, izlerin bulunmasıyla birlikte burada tarihi yapıyı ayağa kaldırarak kültürel mirası yeniden kültür hazinesine kazandıracaklarını ifade etti.

Cıngı ise Kayseri'nin son dönemde turizm şehir olarak adından çok bahsettirdiğini ifade etti.

Dursun da eserin şehrin tarihi için önemli olduğunu belirterek, şehrin birçok noktasında farklı değerlerin olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kayseri'de inşa ettiği ilk medrese olma özelliğini taşıyan Hoca Hasan Medresesi'nde Kocasinan Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları başlatılmıştı.