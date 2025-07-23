Hocalar ve Öğrenciler Sergisi Milas'ta - Son Dakika
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Hocalar ve Öğrenciler Sergisi Milas'ta

23.07.2025 13:49
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Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan 'Hocalar ve Öğrenciler' sergisi 26-27 Temmuz'da.

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan derlenen "Hocalar ve Öğrenciler" başlıklı seçki, 26-27 Temmuz'da Türkiye İş Bankası Milas Şubesi'nde sergilenecek.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri"nin "Hocalar ve Öğrenciler" başlıklı yeni seçkisinde, Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Bedri Rahmi Eyüboğlu, Turan Erol ve Yalçın Gökçebağ'ın Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'nda bulunan resimleri yer alacak.

Sergi, Milas doğumlu Turan Erol ile Güzel Sanatlar Akademisi'nden hocası Eyüboğlu ve Gazi Eğitim Enstitüsü'nden öğrencisi Gökçebağ'ı bir araya getiriyor.

Bireysel sanat yolculuklarıyla kendi kuşaklarında öne çıkan üç sanatçının eserlerinin buluşması, hoca-öğrenci ilişkisiyle şekillenen güçlü bir sanat geleneğini hatırlatıyor.

Sergi, sanatçıların Anadolu'yu merkeze alan yaratıcı bakış açılarını izleyiciyle paylaşırken sanatın kuşaklar arasındaki sürekliliğine de ışık tutacak.

"Anadolu Sergileri" devam edecek

Ziyaretçilerin, sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi edinebileceği sergi ücretsiz gerçekleşecek.

Sergi kapsamında ayrıca çocuklara yönelik atölye çalışmaları da düzenlenecek.

İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndaki sanat eserlerini sanatseverlerle buluşturmak üzere hayata geçirilen sergi, ressam İbrahim Çallı'nın doğum gününde Denizli'nin Çal ilçesinde başlatılmıştı.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin öğrenme programlarının önemli bir ayağı olarak devam ettirilecek Anadolu Sergileri'nin bir sonraki seçkisi, Anafartalar Muharebesi'nin 110. yıl dönümü olan 9-10 Ağustos'ta Gelibolu'daki Türkiye İş Bankası Şubesi'nde görülebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hocalar ve Öğrenciler Sergisi Milas'ta - Son Dakika

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