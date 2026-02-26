Hocalı Katliamı kurbanları için Bosna Hersek'te anma töreni düzenlendi - Son Dakika
Hocalı Katliamı kurbanları için Bosna Hersek'te anma töreni düzenlendi

Hocalı Katliamı kurbanları için Bosna Hersek\'te anma töreni düzenlendi
26.02.2026 19:04
Azerbaycan'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de işlediği Hocalı Katliamı'nın kurbanları, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen törende anıldı.

Azerbaycan'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de işlediği Hocalı Katliamı'nın kurbanları, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen törende anıldı.

Saraybosna'daki Dobrinja bölgesindeki Azerbaycan Dostluk Parkı'nda düzenlenen anma törenine, Azerbaycan'ın Saraybosna Büyükelçisi Vilayat Guliyev ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki katıldı.

Guliyev, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin, mezarları ve şehit düştükleri yerler ziyaret edildiği sürece yaşamaya devam edeceğini ifade etti.

Katliam döneminde Hocalı'dan ayrılmak zorunda kalan çocukların büyüdüğünü ve düşmanla yüzleşerek şehirlerine geri döndüğünü belirten Guliyev, "Şiddetli soğuk ve kar altında tanklara binerek Hocalı'yı düşmandan temizlediler. Şehir bugün yeniden inşa edildi ve binlerce kişi yeniden burada yaşamaya başladı. Türk kardeşlerimiz ve Türk şirketlerinin bu süreçte büyük katkısı ve önemli rolü var." diye konuştu.

Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı törende, parktaki anıta çelenk ve çiçeklerin bırakılmasının ardından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç dua etti.

Hocalı Katliamı

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı işgal için harekete geçti.

Saldırılar sonrasında Ermeni güçleri, 26 Şubat 1992'de Hocalı'ya girerek savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşını katletti.

Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023'te düzenlediği antiterör operasyonunda Hocalı işgalden kurtarıldı.

Kaynak: AA

