Hollanda, AB'yi İsrail Ticaretini Yasaklamaya Çağırdı - Son Dakika
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Hollanda, AB'yi İsrail Ticaretini Yasaklamaya Çağırdı

11.06.2026 20:07
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Hollanda Parlamentosu, İsrail'in yasadışı yerleşimleriyle ticaretin yasaklanmasını istedi.

Hollanda Parlamentosu, hükümeti, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimleri ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaretin yasaklanması amacıyla AB nezdinde aktif bir öncülük üstlenmeye çağıran önergeyi kabul etti.

Farklı partilerden 8 milletvekilinin sunduğu önergede, İsrail tarafından işgal edilen topraklardaki yasa dışı yerleşim birimlerinin sayısının rekor düzeyde arttığı ve bu durumun iki devletli çözüm perspektifini giderek daha fazla zayıflattığı belirtildi.

Önergede, Avrupa Birliği ile yapılan ticaretin yasa dışı yerleşim birimlerinin ekonomik açıdan ayakta kalmasına katkı sağladığı belirtildi.

Ayrıca önergede, hükümetten, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yasa dışı yerleşim birimleriyle yapılan ticaretin AB genelinde yasaklanması için Avrupa düzeyinde aktif liderlik göstermesi istendi.

Parlamentoda yapılan oylamada, İsrail'in yasadışı yerleşimleriyle ticaret yasağı uygulanması talep edilen önerge büyük çoğunlukla kabul edildi.

İsrail yanlısı tutumuyla bilinen Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi de (VVD) önergeye destek verdi.

Hollanda daha önce ulusal ticaret yasağını başlatmıştı

Hollanda hükümeti, daha önce işgal altındaki Filistin toprakları ve Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı İsrail yerleşim birimlerinden gelen ürünlere yönelik ulusal ticaret yasağını düzenleyen yasa tasarısını görüş için Danıştay'a göndermişti.

Tasarı, yerleşim birimlerinden mal ithalatını tamamen yasaklarken, satın alma, satış ve aracı ticaret ile bu ticaret yasaklarının delinmesini de kapsıyor. Yasağın üç yıl sürmesi planlanıyor.

Hollanda hükümeti, AB çapında bir yasak için defalarca çağrıda bulunmuş ancak üye devletler arasında yeterli destek bulunamamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Hollanda, Politika, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda, AB'yi İsrail Ticaretini Yasaklamaya Çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fulya Tv Fulya Tv:
    teknolojinin bu kadar geliştiği zamanda dünya barış için bir şey mi yapıyo! ürünleri takip etmek çok zor hale gelmiş! belki yapay zeka bu konuda yardımcı olurdu! ama ben hala umutlu! insan daha iyisini başarabilir! insanlık hep çatışıyor da çatışıyo! 0 0 Yanıtla
  • Pınar Poyraz Pınar Poyraz:
    çalışan insanlar olarak bizim de bu konuda söyleyecek bir sözümüz var zira bu yasakların sonunda her şeyin fiyatı artıyo ve biz kazananlar değil kaybedenler oluyuz yani iyi güzel de bunun bedeli kim ödüyo işçi ödüyo daha azı kazanıyo daha pahalı yaşıyo 0 0 Yanıtla
  • Umut Seda Yavuz Umut Seda Yavuz:
    yazık ya bu kadar basit gösterilmeye çalışılıyo da arkasında daha çok şey var herhalde hollanda kendi çıkarları için bunu yapıyo herkes bilir ama medya bunu göstermiyo büyük resmi görmek lazım bu tür kararlar birden alınmaz 0 0 Yanıtla
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