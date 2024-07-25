Hollanda Büyükelçisi: Dostluğumuzu kutlamanın en iyi yolu müzik - Son Dakika
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Hollanda Büyükelçisi: Dostluğumuzu kutlamanın en iyi yolu müzik

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye ile Hollanda arasındaki 100 yıllık dostluğu kutlamak için düzenlenecek Karsu konserine ilişkin konuştu. Wijnands, müziğin dostluğu kutlamanın en iyi yol olduğunu belirterek, Karsu'nun iki ülke arasındaki özel bağı simgelediğini söyledi. Ayrıca, Türkiye ve Hollanda arasında yapılan işbirliklerine ve etkinliklere de değindi.

25.07.2024 11:05
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Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, ilişkilerin 100. yılı vesilesiyle yarın Ankara'da gerçekleştirilecek Karsu konserine ilişkin, "Dostluğumuzu kutlamanın en iyi yolu müzik." dedi.

Wijnands, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılı dolayısıyla Ankara'da düzenlenecek Karsu konseri öncesi AA muhabirine konuştu.

Bu yıl iki ülke arasında 100 yıllık dostluğun kutlandığını söyleyen Wijnands, bu dostluğun çok daha eskiye dayandığını, ülkesinin Türkiye ile 400 yılı aşkın süredir diplomatik bağlara sahip olduğunu belirtti.

Wijnands, Hollanda-Türkiye arasında birçok alanda çok sayıda işbirliği yapıldığını kaydederek, "Bence sağlam bir ortaklığımız ve sıkı bir dostluğumuz var." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin aynı zamanda ülkesinin NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Wijnands, Türkiye istatistiklerine atıfta bulunarak, Türkiye'ye en fazla doğrudan yabancı yatırımın Hollanda'dan yapıldığına dikkati çekti.

Wijnands, Hollanda'da geniş ve başarılı bir Türk toplumu olduğunu, bu toplumla iletişim halinde olunduğunu ve bunun da iki ülke arasındaki ilişkiyi özel ve dost kıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde, farklı alanlarda faaliyetler düzenleniyor

Wijnands, ikili ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla, Türkiye'de yıl boyunca farklı alanda çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini, çocuklar için yapılan çalışmalar olduğunu ifade etti.

"Deprem bölgesindeki özel ihtiyaçları olan çocuklar da dahil olmak üzere çocuklara ve onlara sanat terapisi yoluyla nasıl yardımcı olabileceğimize çok odaklanıyoruz." diye konuşan Wijnands, çocuklara yönelik yapılan çalışmalara değindi.

Wijnands, bu yıl sadece 100. yılın kutlanmadığını, Hollanda hükümetinin 60 yıl önce ilk Türk göçmen işçileri davet ettiğini hatırlatarak, Hollanda'daki başarılı Türk topluluğun temellerini atan pek çok kişi olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Hollanda arasında 1964'te imzalanan İş Gücü Anlaşmasına ve bu anlaşmanın o dönem Hollanda ekonomisine katkısına işaret eden Wijnands, başarılı girişimcilerin birçoğunun kendi şirketlerini kurduğunu ve Türkiye'ye yatırım yaptığını kaydetti.

Wijnands, bunun yanı sıra, iki ülke arasında çevre alanında da birlikte çalışıldığını, kısa bir süre önce orman yangınlarının olduğu Marmaris'te ağaçlandırma faaliyetleri yapıldığını aktardı.

"Karsu birçok açıdan ülkelerimiz arasındaki özel bağı simgeliyor"

"Bence dostluğumuzu kutlamanın en iyi yolu müzik." ifadesini kullanan Büyükelçi Wijnands, böylelikle sanatçı Karsu'yu Ankara'ya davet etme fikrinin ortaya çıktığını anlattı.

Wijnands, "Karsu, birçok açıdan ülkelerimiz arasındaki özel bağı simgeliyor. O, Hollanda'nın Türkiye'deki ve Türkiye'nin de Hollanda'daki büyükelçisi." yorumunu yaptı.

Sanatçının iki ülkede de dinleyici kitlesine sahip olduğunun altını çizen Wijnands, Karsu'nun ailesinin yıllar önce Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da restoran açtığını ve kendisinin ilk kez orada sahne aldığını, orada keşfedildiğini hatırlattı.

"Dostluğumuzu kutlamak için onun güzel müziğini birlikte dinlemekten daha iyi bir yol düşünemezdim." diyen Wijnands, 26 Temmuz saat 20.30'da Atatürk Orman Çiftliği'nde ücretsiz düzenlenecek konser için çok heyecanlı olduğunu ve herkesi bu konsere beklediğini dile getirdi.

Wijnands, yakın zamanda, 100. yıl dolayısıyla, Hollanda'daki Kraliyet Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Concertgebouw Oda Orkestrası ve Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent'in üyelerinin Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde konser düzenlediğini de anımsattı.

Kaynak: AA

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