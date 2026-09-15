Hollanda'da Bütçe Günü'nde tren sabotajı ve otoyol yangınları, 6 kişi gözaltında - Son Dakika
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Hollanda'da Bütçe Günü'nde tren sabotajı ve otoyol yangınları, 6 kişi gözaltında

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Hollanda'da Bütçe Günü'nde demir yolu hatlarına yönelik sabotaj ve otoyol kenarlarında çıkan yangınlar nedeniyle 6 kişi gözaltına alındı. ProRail gün boyunca 35'in üzerinde arıza tespit edildiğini, Başbakan Jetten ise yaşananların her türlü sınırı aştığını açıkladı.

Hollanda'da bugün kutlanan Bütçe Günü'nde (Prinsjesdag), demir yolu hatlarına yönelik sabotaj eylemlerinin ardından otoyollarda yangınlar çıktığı ve olayların arkasında çiftçi gruplarının bulunduğuna dair emarelerin olduğu bildirildi.

Hollanda Demiryolu Altyapı Kurumundan (ProRail) yapılan açıklamada, salı sabahı Orta ve Doğu Hollanda'daki raylarda tespit edilen arızaların, raylara yerleştirilen boru ve kablolar nedeniyle sistemin trenlerin bulunduğu bölümleri "dolu" olarak algılaması ve bu sebeple sinyalizasyon hataları vermesinden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, gün boyunca 35'in üzerinde arıza tespit edildiği, bunların tamamının giderildiği, raylardan çıkarılan malzemelerin soruşturma kapsamında polis tarafından incelemeye alındığı kaydedildi.

ProRail'in açıklamasında görüşlerine yer verilen Genel Müdür Mirjam van Velthuizen, "Mahsur kalan, gecikme yaşayan ya da planlarını değiştirmek zorunda kalan herkes için bu son derece sarsıcı bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Otoyollarda kundaklama

Hollanda Karayolları ve Su İşleri Genel Müdürlüğünün (Rijkswaterstaat) trafik bilgilendirme hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde otoyol kenarlarında yangınlar çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Ülkenin farklı yerlerinde, burada Breukelen yakınlarındaki A2 otoyolunda olduğu gibi, otoyol kenarlarında yangınlar görüyoruz. Gerektiğinde şeritleri veya tüm yol kesimlerini trafiğe kapatacağız." ifadeleri kullanıldı.

Hollanda kamu yayıncısı NOS'un haberinde, A2 otoyolunun Breukelen kesiminde çıkan yangın nedeniyle polisin 6 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Gözaltıların, saman balyalarının ateşe verilmesi sonucu oluşan yoğun dumanın trafik güvenliğini tehlikeye atmasından kaynaklandığı belirtilen haberde, yaşları 25 ile 70 arasında değişen 6 kişinin gözaltına alındığı ve bu sayının artabileceği ifade edildi.

Başbakan Jetten: "Bugün gördüklerimiz her türlü sınırı aştı"

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, çiftçi protestoları ve sabotaj eylemlerine ilişkin NOS'a yaptığı değerlendirmede, "Bütçe Günü, demokrasinin bayramıdır, hükümetiyle aynı fikirde olmayan insanların seslerini duyurması da bunun bir parçasıdır." dedi.

Jetten, "Ancak bugün gördüklerimiz gerçekten her türlü sınırı aştı." ifadesini kullandı.

Başbakan, yollarda ateşe verilen saman balyalarının güvensiz durumlara yol açtığının altını çizerek, sabah saatlerindeki tren sabotajını "son derece vahim" olarak nitelendirdi.

Jetten, polis ve güvenlik birimlerinin faillerin peşinde olduğunu ve eylemin motivasyonunun araştırıldığını sözlerine ekledi.

Çiftçi grupları şüpheliler arasında

NOS'un çiftçiler ve çiftçi örgütleriyle yaptığı görüşmelere dayandırdığı haberde, demir yolu hatlarındaki sabotajın arkasında çiftçi aktivistlerinin bulunduğuna dair emareler bulunduğu, çiftçilerin son günlerde çevrim içi gruplarda Bütçe Günü'nde "ileri giden eylemler" yapılmasını tartıştığı öne sürüldü.

Haberde, çiftçi örgütü Farmers Defence Force (FDF) Başkan Yardımcısı Sieta van Keimpema'nın yerel basına Twente bölgesi ve ülkenin diğer kesimlerindeki yangınların arkasında çiftçi aktivistlerinin bulunduğunu doğruladığı bilgisi de yer aldı.

Hollandalı çiftçiler, daha önce de azot emisyonlarına getirilen kısıtlamaları ve hükümetin doğa restorasyonu politikalarını protesto etmek amacıyla saman balyalarını ateşe vermiş, yollara gübre karışımları püskürtmüş ve traktörlerle yolları kapatmıştı.

Kaynak: AA

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