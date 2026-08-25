Hollanda'da Çiftçiler Azot Emisyonu Protestosu Düzenledi
Hollanda'da çiftçiler, azot emisyonlarını azaltan hükümet politikasını protesto etti.
TWENTERAND, 25 Ağustos (Xinhua) -- Hollanda'da çiftçiler, özellikle tarım ve hayvancılıktan kaynaklanan azot emisyonlarını azaltmayı öngören hükümet politikasını protesto etmek üzere Twenterand Belediye Binası önünde bir araya geldi.
Kaynak: Xinhua
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