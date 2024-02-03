Hollanda\'da İklim Aktivistleri Fosil Yakıt Kullanımını Protesto Etti

Hollanda'da polis, Lahey'de Parlamentoya giden A12 ana yolunun son kısmını kapatıp fosil yakıt kullanımının sonlandırılması için eylem yapan yüzlerce iklim aktivistini gözaltına aldı.
"Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla toplanan yüzlerce kişi, polisin engeline rağmen şehrin girişi olan A12'nin son kısmını kapatarak, bağlantı güzergahlarında trafiğin aksamasına neden oldu.
Petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını isteyen göstericiler, hükümetin fosil yakıt politikasını eleştirdi.
Ellerinde "Fosil yakıt sübvansiyonlarını durdur", "İklim doldu" ve "Burada çocuklarım için duruyorum" yazılı pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, yolda oturma eylemi yaptı.
Göstericiler, hükümet fosil sübvansiyonlarını kaldırana kadar yol kapatma eylemi yapmaya devam edeceklerini belirtti.
Çevreci aktivist Yolanda Schuur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fosil sübvansiyonlarına son verilmesini talep ettiklerini söyledi.
Fosil sübvansiyonlarının durdurulmasının halen gerçekleşmediğine dikkati çeken Schuur, "Fosil sübvansiyonları yılda yaklaşık 46,5 milyar avro tutarındadır. Aşamalı olarak sona erdirme planının geçen yılın sonunda Temsilciler Meclisine sunulması gerekiyordu ancak biz halen bunu bekliyoruz." dedi.
Schuur, iklim krizinin daha da arttığını ve kötüleştiğine vurgu yaparak, "A12 ana yoluna yine çıkacağız ve fosil sübvansiyonları kaldırılıncaya kadar orada oturacağız." ifadesini kullandı.
Aktivistlere müdahale edil
Eylemin yapıldığı yerin "gösteriye yasaklı bölge ilan edildiği" uyarısı yapan polis, protestonun başlamasından 45 dakika sonra aktivistlere müdahale etmeye başladı.
Polis, uyarılara rağmen Parlamentoya giden yolu ve çevresini terk etmeyen yüzlerce kişiyi gözaltına aldı ve halk otobüsleri ile bölgeden uzaklaştırdı.
Lahey kentinin girişindeki A12 yolunun son kısmını 35 kez kapatan Extinction Rebellion grubunun, 9 Eylül 2023'te yolu kapatarak yaptığı eylemde yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alınmıştı.
Daha sonra yaklaşık 1 ay boyunca her gün yaptıkları yol kapatma eylemi, Temsilciler Meclisinin çoğunluğu, fosil endüstrisine verilen sübvansiyonların aşamalı olarak kaldırılması yönünde çağrıda bulunan bir önergeyi kabul etmesiyle son bulmuştu.
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