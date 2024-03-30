Hollanda\'da kafede rehine krizi: Terör bağlantısına dair işaret yok

- Hollanda'da kafede rehine krizi
Polis: "Terör bağlantısına dair işaret yok"
AMSTERDAM - Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi.
Hollanda'nın doğusundaki Ede'de rehine krizi yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde Ede'de bulunan bir kafede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis, bölgede bulunan 150 evi tahliye etti. Hollanda polisi olayın terör bağlantısı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını açıkladı.
Bölge halkına olay yerinden uzak durması çağrısı yapan polis, bölgedeki tren seferlerinin de durdurulduğunu açıkladı.
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Bugün yapılacak yerel seçimlerin sonucu ne olursa olsun, ekonominin sorunları sihirli bir değnek değmiş gibi, hemen çözülmeyecek. Piyasaların çok kırılgan bir dengede seyrettiği unutulmadan, gereken tedbirleri almak için, fazla beklenmeden, harekete geçilmesi gerekiyor.
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