Hollanda'da kafede tutulan tüm rehineler serbest bırakıldı - Son Dakika
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Hollanda'da kafede tutulan tüm rehineler serbest bırakıldı

Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede sabahın erken saatlerinde başlayan rehine krizinde 4 rehinenin serbest bırakıldığı ve 1 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı. Hollanda polisi daha sonra yaptığı açıklamada 3 rehinenin serbest bırakıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti. Bölgede güvenliği arttıran polis bir süre sonra da tüm rehinelerin serbest bırakıldığını ve 1 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

30.03.2024 16:59  Güncelleme: 17:03
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- Hollanda'da kafede tutulan tüm rehineler serbest bırakıldı

AMSTERDAM - Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede sabahın erken saatlerinde başlayan rehine krizinde 4 rehinenin serbest bırakıldığı ve 1 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Hollanda'nın doğusundaki Ede'de rehine krizi yaşandı. Sabahın erken saatlerinde Ede'de bulunan bir kafede 4 kişinin rehin alındığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis, bölgede bulunan 150 evi tahliye ederken olayın terör bağlantısı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını açıkladı.

Hollanda polisi daha sonra yaptığı açıklamada 3 rehinenin serbest bırakıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti. Bölgede güvenliği arttıran polis bir süre sonra da tüm rehinelerin serbest bırakıldığını ve 1 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: İHA

Hollanda, Olay, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda'da kafede tutulan tüm rehineler serbest bırakıldı - Son Dakika
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