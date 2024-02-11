Hollanda\'da Kur\'an-ı Kerim Dağıtımı Yapıldı

Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld'in geçen ay yaptığı Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemine karşı tepki olarak şehir merkezinde Hollandaca mealli Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.
Hollanda'nın Arnhem kentinde bulunan 6 cami vakfının yöneticileri, aşırı sağcı Wagensveld'in 13 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim'i yakmaya teşebbüs ettiği Jansplein Meydanı'nda "Yakma, oku" adlı etkinlik düzenledi.
Etkinlikte, meydandan geçenlere ücretsiz Hollandaca mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi ve İslam'ı anlatan broşür dağıtıldı.
Ayrıca İslam'ın anlatıldığı etkinlikte, tatlı ikram edildi.
Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Arnhem Türkiyem Camii Vakfı Başkanı Galip Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meydandan geçenlere İslam'ın ve Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlar için neden çok önemli olduğu mesajını vermek istediklerini söyledi.
Aydemir, "Hollandaca İslam'ı anlatan broşürlerimiz var, Hollandaca mealli Kur'an-ı Kerim var. Onları dağıtacağız. Soruları olanları cevaplayacağız ve camilerimize davet edeceğiz. İnsanlarla bu şekilde irtibatta kalmak istiyoruz." dedi.
Arnhem'de yaşayan insanlar arasında birlik ve dayanışma olmasını istediklerini belirten Aydemir, "Kur'an ve tüm kutsal kitaplar yakılmasın, okunsun." ifadesini kullandı.
Dağıtılan Kur'an-ı Kerim'lerin masraflarını karşılayan iş adamı Kashif Rayman da, "Dağıtılan Kur'an'lara sponsor oldum çünkü insanların Kur'an'ımızı okumasını, Kur'an'da ne yazdığını anlamasını ve okumadan yanlış bir fikre kapılmamalarını istiyorum. Bizim dinimiz onların sandığından çok farklı." değerlendirmesinde bulundu.
Etkinliğe katılarak hediye edilen Kur'an-ı Kerim'den alan Hollandalı John Maters da, etkinliğin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Geçen ay yapılan provokatif eylemi düşündüğünüzde, insanları birbirine düşman ediyorsunuz. Bence, bunun hiçbir anlam ifade etmediğini anlamak için dindar olmanıza gerek yok." diye konuştu.
Maters, halkın birbiriyle daha iyi diyalog kurarak, insanları birbirine bağlayacak ve onları daha güçlü kılacak şeyleri arayıp bulup vermelerinin önemli olduğunu dile getirdi.
Teun van der Burg da, kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i zevkle okuyacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Pek çok insanın, özellikle son yıllarda, İslam da dahil olmak üzere birçok din hakkında yanlış düşüncelere sahip olduğunu düşünüyorum. İnancı ifade etmenin temelinde yeterince sevgi olduğunu görüyorum. İslam'ın da bundan farklı olmadığını düşünüyorum."
Kur'an-ı Kerim dağıtma etkinliğinin çok iyi bir inisiyatif olduğunu söyleyen Shiffa Straatman da, "Hollanda'da İslam'a ve Hollanda'da yaşayan insanlara karşı bu kadar nefretin olmasını korkunç buluyorum. Bu yüzden Arnhem halkının bu yaklaşımı benimsemesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle birkaç hafta önceki olaydan sonra." dedi.
Straatman, daha önce Kur'an-ı Kerim'i hiç okumadığını ve kesinlikle okuyacağını dile getirdi.
Hollanda'da, PEGIDA hareketi lideri Wagensveld'in 13 Ocak'ta Arnhem kentindeki Jansplein Meydanı'nda planladığı Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemine müdahale eden grup ile polis arasında arbede çıkmıştı.
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Son Dakika › Güncel › Hollanda'da Kur'an-ı Kerim Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
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