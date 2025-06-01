Hollanda\'da Maarif Europe Amsterdam Eğitim Merkezi açıldı

Maarif Europe Amsterdam Eğitim Merkezi açıldı.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından Hollanda'da düzenlenen törene, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Hollanda'daki Türk toplumu ve kuruluşlarının temsilcileri, büyükelçilik müşavirleri ile çok sayıda öğrenci, kursiyer ve veli katıldı.

Şehitlere saygı duruşu ve Türk ile Hollanda milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte, ilk olarak Türkiye Maarif Vakfı Hollanda Temsilcisi ve Maarif Europe Direktörü Sabri Yıldırım selamlama konuşması yaptı.

Yıldırım, merkezin açılışına destek olan büyükelçiliğe, başkonsolosluğa ve Hollanda'daki Türk toplumuna teşekkür etti.

Maarif'in dünyaya yeni bir hikaye sunduğunu ve Maarif Europe Amsterdam'ın da bu hikayenin yeni bir faslı olduğunu belirten Yıldırım, sözlerini "Doğudan batıya tüm çocukların mutlu uyandığı bir dünya görmek dileğiyle." diyerek sonlandırdı.

"Hep birlikte sahip olduğumuz bir değerle karşı karşıyayız"

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil de, "Burada olduğunuz için, bu açılışa güçlü bir destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün hep birlikte sahip olduğumuz bir değerle karşı karşıyayız ve onun açılışını yapıyoruz." dedi.

Özdil, Büyükelçi Ünal'a özel olarak teşekkür ederek, "Hollanda'daki merkezin açılmasından önceki görüşmeler sırasındaki belirsizliklerin ardından bugün buranın açılıyor olması gurur verici. Bu, hepimizin ortak emeği ve Hollanda'daki Türk toplumunun bu kuruma sahip çıkmasıyla mümkün oldu." ifadelerini kullandı.

Özdil, "Birlikte burayı bu toplumun çocuklarının daha iyi bir şekilde kendi potansiyellerini kullanabilecekleri bir seviyeye çıkması için kullanalım." çağrısında bulundu.

"Bir rüyamız daha gerçekleşti"

Büyükelçi Ünal da konuşmasında "Bir rüyamız daha gerçekleşti. Bu rüya sizlerle beraber gerçekleşti, sizlerin önünde gerçekleşti. Bu güzel anın gerçekleşmesi için emeği geçen herkese tek tek, ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Maarif Europe Amsterdam Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Katılımcılara geleneksel Türk halk sanatları ve konser dinletisi sunuldu. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi.