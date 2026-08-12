Hollanda'da Uzun Süreli Kuraklık Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hollanda'da Uzun Süreli Kuraklık Krizi

Hollanda\'da Uzun Süreli Kuraklık Krizi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda, kuraklık nedeniyle tatlı su kaynaklarının yetersiz kaldığını açıkladı.

LAHEY, 12 Ağustos (Xinhua) -- Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı, ülkede uzun süredir etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle mevcut tatlı su depolama ve dağıtım önlemlerinin yetersiz kalmaya başladığını bildirdi.

Bakanlık salı günü yayımladığı haftalık Kuraklık İzleme bülteninde, durumu "son derece istisnai" diye nitelendirdi. Ren Nehri'nin Almanya'dan Hollanda'ya giriş yaptığı Lobith bölgesinde su debisinin tüm zamanların en düşük seviyesine gerileyerek, saniyede 615 metreküpe düştüğü bildirildi.

Fransa ve Belçika'dan geçerek Hollanda'ya giren büyük nehir Maas'taki debinin de düşük olduğunu kaydeden bakanlık, ülkenin büyük bölümünde yeraltı suyu seviyelerinin de düşük ile aşırı düşük arasında değiştiğini belirtti.

Bültene göre, nehir debilerinin aralık ayına kadar düşük seyredeceği öngörülüyor. Önümüzdeki hafta ise sıcak havanın etkisini sürdürmesi ve yağışların çok zayıf kalması bekleniyor.

Bültende, ülke genelindeki yağış açığının 2018'deki şiddetli kuraklık dönemine benzer şekilde yaklaşık 300 milimetreye ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Bazı bölgelerde ise bu açığın şimdiden 400 milimetreyi aştığı belirtildi.

Bültende, uzun süreli kuraklığın tarım ve ekosistemleri giderek daha fazla etkilediği, bazı bölgelerde mahsul ve çevre zararlarının arttığı belirtildi. Ayrıca bazı bölgelerde mavi-yeşil alglerin ve balık ölümlerinin bildirilmesiyle su kalitesinin de düştüğü kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Hava Durumu, Hollanda, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da Uzun Süreli Kuraklık Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’dan Golan Tepeleri’ne İsrail İzni Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni
Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı
Yıllarca “Avatar“ diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü Yıllarca "Avatar" diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan’da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı iddia: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı iddia: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı

15:42
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
15:22
Yalova’da F-16 eğitim uçağı düştü
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü
15:15
Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis’te
Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
14:44
İkisine de acımadı İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri
İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri
14:43
Abdullah Avcı’nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
14:29
Bayrağa çirkin saldırı Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 18:32:44. #7.13#
SON DAKİKA: Hollanda'da Uzun Süreli Kuraklık Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.