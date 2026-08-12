Hollanda\'da Uzun Süreli Kuraklık Krizi

LAHEY, 12 Ağustos (Xinhua) -- Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı, ülkede uzun süredir etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle mevcut tatlı su depolama ve dağıtım önlemlerinin yetersiz kalmaya başladığını bildirdi.

Bakanlık salı günü yayımladığı haftalık Kuraklık İzleme bülteninde, durumu "son derece istisnai" diye nitelendirdi. Ren Nehri'nin Almanya'dan Hollanda'ya giriş yaptığı Lobith bölgesinde su debisinin tüm zamanların en düşük seviyesine gerileyerek, saniyede 615 metreküpe düştüğü bildirildi.

Fransa ve Belçika'dan geçerek Hollanda'ya giren büyük nehir Maas'taki debinin de düşük olduğunu kaydeden bakanlık, ülkenin büyük bölümünde yeraltı suyu seviyelerinin de düşük ile aşırı düşük arasında değiştiğini belirtti.

Bültene göre, nehir debilerinin aralık ayına kadar düşük seyredeceği öngörülüyor. Önümüzdeki hafta ise sıcak havanın etkisini sürdürmesi ve yağışların çok zayıf kalması bekleniyor.

Bültende, ülke genelindeki yağış açığının 2018'deki şiddetli kuraklık dönemine benzer şekilde yaklaşık 300 milimetreye ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Bazı bölgelerde ise bu açığın şimdiden 400 milimetreyi aştığı belirtildi.

Bültende, uzun süreli kuraklığın tarım ve ekosistemleri giderek daha fazla etkilediği, bazı bölgelerde mahsul ve çevre zararlarının arttığı belirtildi. Ayrıca bazı bölgelerde mavi-yeşil alglerin ve balık ölümlerinin bildirilmesiyle su kalitesinin de düştüğü kaydedildi.