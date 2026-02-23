Hollanda'da Yeni Hükümet Göreve Başladı - Son Dakika
Hollanda'da Yeni Hükümet Göreve Başladı

23.02.2026 14:50
Rob Jetten liderliğindeki azınlık hükümeti, Kral'ın huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Hollanda'da Başbakan Rob Jetten liderliğindeki azınlık hükümeti üyeleri, Kral Willem-Alexander'ın huzurunda yemin ederek resmen göreve başladı.

Hollanda'da 4 yıldan fazla sürede üçüncü kez hükümet değişikliği yapıldı.

18 bakan ve 10 devlet bakanından oluşan yeni kabine Huis ten Bosch Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle göreve başladı.

Başbakan Rob Jetten, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Kraliyet Kararnameleri imzalandı. Başbakan olarak göreve başlamak büyük bir onur. Yemin ettik. Başlayacağız. İşe koyuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemin töreninin ardından bakanlar, Huis ten Bosch Sarayı'nın merdivenlerinde geleneksel hükümet fotoğrafı için Kral Willem-Alexander ile poz verdi.

Tören sırasında iklim protestosu

Yemin töreni sırasında çevreci grup Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı), yaklaşık 20 kişiyle sarayın önünde gösteri düzenledi. Göstericiler, saraya giden yollardan birini kapattı ve bazıları kendilerini yere yapıştırdı.

Extinction Rebellion'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Huis ten Bosch Sarayı'ndaki kabine yemin törenini bozuyoruz, Jetten sözlerini tutmuyor! İklim, mülteciler, adalet, her şey başarısız oluyor. Gerçekten adil bir koalisyon anlaşması talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Azınlık hükümetinde sürekli ittifak arayışı

Toplam 150 sandalye bulunan Hollanda parlamentosunda, azınlık hükümetinde yer alan Demokrat 66 (D66), Hristiyan Demokrat Partisi (CDA) ve Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisinin (VVD) toplam 66 milletvekili var.

Hükümet, parlamentoda çoğunluğa erişemediği için önemli kararlarda muhalefetteki partilerle uzlaşma aramak zorunda kalacak.

Jetten en genç başbakan

Rob Jetten, 38 yaşında göreve gelerek ülkenin şimdiye kadarki en genç başbakanı oldu.

VVD'den Dilan Yeşilgöz Savunma Bakanı, CDA'dan Bart van den Brink İltica ve Göç Bakanı oldu. Yeşilgöz ve Van Den Brink aynı zamanda başbakan yardımcısı olarak da görev yapacak.

VVD'den David van Weel Adalet ve Güvenlik Bakanlığı, CDA'dan Pieter Heerma İçişleri ve Krallık İlişkileri Bakanlığı, D66'dan Elanor Boekholt-O'Sullivan Konut ve Mekansal Planlama Bakanlığı, CDA'dan Tom Berendsen Dışişleri Bakanlığı ve D66'dan Sjoerd Sjoerdsma Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığı görevini yürütecek.

VVD'den Eelco Heinen Maliye Bakanlığına, D66'dan Rianne Letschert Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına, D66'dan Jaimi van Essen Tarım, Balıkçılık, Gıda Güvenliği ve Doğa Bakanlığına, VVD'den Vincent Karremans Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığına, CDA'dan Heleen Herbert Ekonomik İlişkiler ve İklim Bakanlığına, D66'dan Stientje van Veldhoven İklim ve Yeşil Büyüme Bakanlığına getirildi.

Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı görevini D66'dan Hans Vijlbrief, Çalışma ve Katılım Bakanlığı görevini VVD'den Thierry Aartsen, Halk Sağlığı, Refah ve Spor Bakanlığı görevini VVD'den Sophie Hermans, Uzun Süreli Bakım, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini CDA'dan Mirjam Sterk üstlendi.

Hollanda'da 29 Ekim 2025'te yapılan erken seçimlerde, D66 en fazla oyu alarak birinci parti olmuş ve 26 milletvekili çıkarmıştı.

Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi, D66 ile aynı oranda oy alarak 26 milletvekili, VVD 22, Yeşil Sol (GroenLinks) ve İşçi Partisi (PvdA) ittifakı 20 ve CDA 18 sandalye kazanmıştı.

Özgürlük Partisinden 7 milletvekili, ocak ayında Wilders'ın politikaları sebebiyle partiden ayrılarak ayrı bir grup oluşturmuştu.

Kaynak: AA

Hollanda'da Yeni Hükümet Göreve Başladı
