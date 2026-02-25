Hollanda'dan Endüstri Tarihi Müzeye Taşındı - Son Dakika
Son Dakika

Hollanda'dan Endüstri Tarihi Müzeye Taşındı

Hollanda\'dan Endüstri Tarihi Müzeye Taşındı
25.02.2026 12:52
Het Van Osch Museum'un koleksiyonu, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Hollanda'daki Het Van Osch Museum'un buhar ve gaz motorları koleksiyonu, ulaşım, endüstri ve iletişim tarihini ele alan Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, sanayi tarihine yeni bir bakış açısı getirecek olan Het Van Osch koleksiyonunun tamamı Hollanda'dan müzeye getirilerek Tersane Binası'nda ziyarete açıldı.

Müzenin 1840'lardan 1970'lere uzanan farklı dönemlere ait modellerden oluşan yeni koleksiyonda, üç genleşmeli gemi makinelerinden yatay ve dikey buhar motorlarına, erken dönem içten yanmalı motor örneklerinden "Vur-kaç tipi" gaz motorlarına kadar geniş bir yelpaze yer alıyor.

Koleksiyon, endüstri tarihinin nadir örneklerini içeriyor

Etienne Lenoir tarafından 1860 yılı civarında geliştirilen ilk ticari içten yanmalı motor olarak tanınan döner valfli "Lenoir" gaz motoru modeli ve 20. yüzyıl boyu mühendislik eğitiminde gösterim aracı olarak kullanılan yüksek işçilik kalitesi, hassas döküm tekniği ve dayanıklılığıyla bilinen Stuart Turner imzalı çalışır durumdaki modeller koleksiyonun göze çarpan parçaları arasında bulunuyor.

Koleksiyonda İngiliz Marshall and Sons firması tarafından üretilen Seyyar Buhar Makinesi'nin 1/3 ölçekli çalışan modeli ile Langensiepen ve Co tarafından 1898'de Almanya'nın Magdeburg kentinde üretilen motor da ziyaretçilerin dikkatine sunuluyor.

Gün içinde fabrikadaki değirmene güç veren bu motor, akşamları fabrika kapandığında motorun kayışı bir jeneratöre yerleştirilerek fabrika yakınındaki evleri aydınlatmak için kullanılıyordu.

Endüstri tarihinin nadir örneklerini içeren koleksiyon, müzenin endüstri tarihi anlatısına farklı bir boyut kazandırmayı amaçlıyor.

Koleksiyon, buhar gücünden içten yanmalı sistemlere uzanan teknolojik dönüşümü, yüksek işçilik kalitesi ve mühendislik evrimini somut örnekler üzerinden bütüncül biçimde izleme imkanı sunuyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'dan Endüstri Tarihi Müzeye Taşındı - Son Dakika

