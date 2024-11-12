Hollanda'dan Geçici Sınır Kontrolleri

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LAHEY, 12 Kasım (Xinhua) -- Hollanda İltica ve Göç Bakanı Marjolein Faber, "düzensiz göç ve insan kaçakçılığını" kısıtlamak amacıyla 9 Aralık'tan itibaren geçici ek sınır kontrolleri uygulamaya başlayacaklarını duyurdu.

Faber, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla somut bir şekilde mücadele etmenin zamanı geldi. Sınır kontrolleri, sınır bölgelerindeki ekonomik trafiği ve ulaşım trafiğini en az düzeyde aksatacak şekilde yapılacak" dedi.

Faber, "Havalimanlarındaki sınır kontrolleri, yalnızca düzensiz göç veya sınır ötesi suç riski bulunan belirli uçuşlara yönelik yapılacak" ifadelerini kullandı.

Faber tarafından önerilmiş olan bu tedbir, Hollanda kabinesi tarafından onaylandı. Faber bu onayın ardından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu'nu bilgilendirerek, sınır ötesi politikalarda AB gerekliliklerine sadık kalındığını vurguladı.

Yeni sınır kontrollerinin Hollanda'ya düzensiz göçmen akınını azaltmayı amaçladığını belirten bakan, "Sınır kontrollerinin başlatılması, hükümetin altı aylık bir süre için aldığı geçici ve istisnai bir önlemdir" diye konuştu.

Faber, AB yönetmelikleri ve komşu ülkelerle yapılan mevcut anlaşmalar çerçevesinde, Hollanda'ya giriş veya ikamet koşullarını karşılamayan kişilerin uygun şekilde sınır dışı edileceğini söyledi.

Hollanda'nın bu adımı, Almanya'nın eylül ayında düzensiz göç, terör tehdidi ve sınır ötesi organize suçlarla mücadele amacıyla tüm kara sınırlarında pasaport kontrollerini yeniden başlatma kararının ardından geldi.

Hollanda'nın, doğuda Almanya ve güneyde Belçika ile kara sınırları mevcut.