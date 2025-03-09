Hollanda\'dan Ukrayna\'da savaşı kızıştıracak adım

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, ülkesinin, Ukrayna'ya askeri ve sivil alanlarda kullanılmak üzere 3,5 milyar avro tutarında yeni bir destek paketi sağlayacağını açıkladı.

UKRAYNA'YA 3,5 MİLYAR DOLAR GÖNDERİLECEK

BAKANLAR YENİ PAKETE ŞAŞIRDI

DESTEK PAKETİ TARTIŞMAYA NEDEN OLDU