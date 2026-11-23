Hollanda Dışişleri Bakanı Berendsen, 23-25 Kasım'da Çin'e ziyaret gerçekleştirecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen'in 23-25 Kasım'da Çin'e ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı ve Siyasi Büro Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine yapılacağını açıkladı.
BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, 23-25 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua
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