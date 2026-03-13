Hollanda Diyanet'ten Adıyaman'a Yardım - Son Dakika
Hollanda Diyanet'ten Adıyaman'a Yardım

13.03.2026 10:27
Hollanda Diyanet Vakfı, Adıyaman'da 1500 aileye 8 milyon liralık nakdi yardımda bulundu.

Hollanda Diyanet Vakfı gönüllüleri, ramazan ayı kapsamında Adıyaman'da 1500 ihtiyaç sahibi aileye 8 milyon liralık nakdi yardımda bulundu.

Hollanda'daki hayırseverler tarafından toplanan 8 milyon liralık zekat ve fitre, kentte Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla belirlenen ailelere ulaştırıldı.

Vakıf gönüllüleri, kentte kapı kapı dolaşarak yardımları teslim ederken bir yandan da çocuklara oyuncak dağıttı, onlarla boyama etkinlikleri gerçekleştirdi.

Hollanda Diyanet Vakfı Hac ve Umre Sorumlusu Cevdet Keskin, AA muhabirine, vakıf olarak uzun süredir yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Ramazan ayı dolayısıyla deprem bölgesinde hayırseverlerin desteklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Keskin, şöyle devam etti:

"Vakıf olarak uzun yıllardır yardım faaliyetleri yürütüyoruz. Özellikle ramazan ayında gönüllülerimizin hangi bölgelere gideceğini ve ne kadar yardım dağıtılacağını önceden planlıyoruz. Bunun için öncü ekipler sahaya gönderiliyor ve ihtiyaçlar yerinde tespit ediliyor. Yapılan araştırmalar doğrultusunda deprem bölgesindeki iller başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirleri ve zaman zaman yurt dışı için yardım planlamaları yapılıyor. Yaklaşık 1500 aileye ulaşmayı hedefledik ve 8 milyon liralık bir bütçeyle depremzedelere, yetimlere ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmaya çalıştık. Bu yardımları ulaştırmak ve insanların hayatına dokunmak ise gerçekten çok güzel bir duygu."

Hollanda Diyanet Vakfı gönüllüsü Esmanur Mayalık, çok uzak mesafeden gönderilen yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Zehra Tüfek de yardımları dağıtırken çocuklarla bir araya geldiklerini ve onlarla güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

