Hollanda, Filistin asıllı cerrahın ülkeye girişine izin vermiyor - Son Dakika
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Hollanda, Filistin asıllı cerrahın ülkeye girişine izin vermiyor

Hollanda, Filistin asıllı cerrahın ülkeye girişine izin vermiyor

Almanya ve Fransa'dan sonra Hollanda makamlarının da Filistin asıllı cerrah Gassan Ebu Sitte'nin ülkeye girişine izin vermeyeceği bildirildi. İnsan hakları örgütü The Rights Forum tarafından yapılan açıklamada, Ebu Sitte'nin Hollanda'ya yapacağı konuşmanın İsrail ile yakın ilişkilere ve Gazze'deki katliamdaki suç ortaklığına yönelik bir tehdit olarak görüldüğü belirtildi. Ebu Sitte daha önce Almanya ve Fransa'ya da giriş yapamamıştı.

09.05.2024 21:17
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Almanya ve Fransa'dan sonra Hollanda makamlarının da Filistin asıllı cerrah Gassan Ebu Sitte'nin ülkeye girişine izin vermeyeceği bildirildi.

İnsan hakları örgütü The Rights Forum tarafından yapılan yazılı açıklamada, Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü Ebu Sitte'nin gelecek hafta Amsterdam Üniversitesinde ve kendi kurumlarının düzenlediği bir konferansta konuşma yapmak için davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, Almanya'nın Ebu Sitte'ye koyduğu 1 yıllık Schengen bölgesine giriş yasağı nedeniyle cerrahın Almanya ve Fransa'dan sonra Hollanda'ya da girişinin yasaklandığı aktarıldı.

Ebu Sitte'nin haftaya bazı Hollandalı milletvekilleri ile görüşmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, Hollanda'nın Almanya ve Fransa örneğini takip ettiği kaydedildi.

Açıklamada, The Rights Forum Müdürü Gerard Jonkman'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Ebu Sitte'nin Hollanda'ya da girişinin reddedilmesi şoke edici ve bizim açımızdan tamamen kabul edilemez. Görünüşe göre hükümetimiz, Ebu Sitte'nin konuşmasını Hollanda'nın İsrail'le yakın ilişkilerine ve Gazze'deki katliamdaki suç ortaklığına yönelik bir tehdit olarak görüyor. Karar, ifade özgürlüğü gibi temel özgürlüklere tamamen aykırıdır."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün görev yapan Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü Ebu Sitte, nisanda Gazze'de yaşadıklarını anlatması için Berlin'deki konferansa davet edilmiş ancak ülkeye girişi engellenmişti.

Ebu Sitte'nin, Fransız Parlamentosunun üst kanadı olan Senato'da "Fransa'nın Filistin'de uluslararası hukukun uygulanmasındaki sorumluluğuna" ilişkin etkinlikte konuşma yapmak için 4 Mayıs'ta gittiği Paris'teki havalimanında da Fransa topraklarına girişine izin verilmemişti.

Kaynak: AA

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