Hollanda, İsrail\'in işgal altındaki bölgelerine girişi yasakladı

Hollanda meclisinde, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı şiddete başvuran yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin ülkeye girmesinin yasaklanmasını öngören karar tasarısı kabul edildi.
Temsilciler Meclisinde, Filistinlilere açıkça şiddet uygulayan veya bunu teşvik eden yasa dışı İsrailli yerleşimcilere ülkeye giriş yasağı getirilmesine ilişkin tasarıya, aşırı sağcı, İslam karşıtı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) muhalefet ederken, merkez sağ ve sol partilerin desteği sayesinde çoğunluk "evet" dedi.
Ülkenin geçici Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, Meclis'te yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nde (AB), şiddete bulaşmış yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yasak getirilmesi konusunda müzakerelerin sürdüğünü ve buna göre hareket edeceklerini söyledi.
Slot, bunun için 2 hafta bekleyeceğini, AB'deki görüşmelerde ortak karar çıkmaması durumunda Hollanda'nın, Meclis kararı uyarınca yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulamaya başlayacağını ifade etti.
AB içinde son olarak Fransa, bu hafta 28 yasa dışı Yahudi yerleşimciye ülkeye giriş yasağı getirildiği duyurmuştu. Fransa, söz konusu Yahudi yerleşimcilere karşı Avrupa düzeyinde de yaptırım uygulanmasından yana olduğu ve bu yönde Avrupalı ortaklarıyla çalışma yürüttüğünü açıklamıştı. Belçika da geçen ay, şiddete başvuran yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulamaya başladığını bildirmişti.
AB kaynaklarına göre, Fransa, Belçika ve Hollanda ile birlikte İrlanda, Portekiz ve İspanya gibi ülkeler, yasa dışı Yahudi yerleşimcilere AB genelinde yasak getirilmesinden yana tavır alırken, bu yöndeki girişimler bugüne kadar Çekya ve Macaristan tarafından veto edildi.
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