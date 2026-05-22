Hollanda, İsrail Yerleşimlerinden Ticaret Yasağını Onayladı
Hollanda, İsrail Yerleşimlerinden Ticaret Yasağını Onayladı

22.05.2026 23:59
Filistin yönetimi, Hollanda'nın İsrail yerleşimlerinden ticareti yasaklama kararını destekledi.

Filistin yönetimi, Hollanda'nın "yasa dışı İsrail yerleşimlerinden yapılan ticareti" yasaklama kararının, hukuki ve siyasi değişimi yansıttığını belirtti.

İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine karşı çıkmak ve Binyamin Netanyahu hükümetine baskı uygulamak için Hollanda Bakanlar Kurulu'nca onaylanan yaptırımların ardından Filistin Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hollanda'nın attığı adımın uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal eden "yerleşimci faaliyetlerine yönelik hukuki ve siyasi tutumda değişimi gösterdiği" kaydedildi.

Hollanda'nın aldığı kararın, ticari olmanın ötesinde, "yerleşimlerin yasa dışı oluşu, muhatap olunmaması, desteklenmemesi veya tanınmaması gereken gayrimeşru bir varlık olarak görülmesi" anlamı taşıdığı dile getirildi.

Devam eden "yerleşim inşaatlarıyla İsrail'in genişlemeci ve kolonyal kapasitesinin devam ettiği" vurgulanan açıklamada, "yerleşimlerle bağlantılı şirketlerle ilişkilerin durdurulması ve Filistinlilere yönelik saldırılara karışan yerleşimcilere yaptırım uygulanması da dahil olmak üzere" uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarının genişletilmesi çağrısında bulunuldu.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, bugün bakanlar kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Hollanda, (İsrail'in) uluslararası hukuk ihlallerine karşı çıkmaya ve daha fazla insani yardım sağlanması için çabalamaya devam ediyor. Netanyahu hükümetine baskı uygulamak amacıyla Bakanlar Kurulu yaptırımları onayladı." ifadesini kullanmıştı.

Jetten, "Filistinlilere karşı saldırılar gerçekleştiren yerleşimcilere karşı da yaptırım planları" üzerinde çalıştıklarını aktarmıştı.

Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Dış Ticaret Bakanı Sjoerd Sjoerdsma'nın, hükümetin ticaret yasağı kararıyla ilgili Hollanda Meclisine gönderdikleri mektuba göre, önlem yalnızca yerleşim birimlerinden ithalatı değil, bu bölgelerden gelen mallarda aracı ticareti de yasaklıyor. Yurt dışındaki Hollandalı şirketlerin de yasağa uyması gerekiyor.

Kaynak: AA

