Hollanda Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

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LAHEY, 2 Ekim (Xinhua) -- Hollanda Dışişleri Bakanlığı, önümüzdeki birkaç gün içinde vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmelerini sağlayacaklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Salı günü Lübnan'daki Hollanda vatandaşları için yayımladığı mesajında, "Lübnan'daki güvenlik durumu giderek belirsizleşiyor. Hollandalıların Lübnan'ı terk etmeleri zorlaşıyor. Bir süredir yayımladığımız seyahat tavsiyelerimizde bu konuda uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

Açıklamada, yaklaşık birkaç yüz Hollanda vatandaşının önümüzdeki günlerde tahliye edileceği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, "Hollandalıların Lübnan'ı terk etmelerine askeri araçlarla aktif şekilde destek vereceğiz. Hollanda, önümüzdeki günlerde askeri hava taşımacılığı sağlayacak. Ayrıca, ülkeden ayrılanlara ticari havayollarıyla destek olmaya devam edeceğiz. Uçuş düzenleyen diğer ülkelerle de temas halindeyiz" ifadelerine yer verdi.