Hollanda Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hollanda Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

Hollanda, Lübnan'daki güvenlik durumu nedeniyle vatandaşlarını askeri araçlarla tahliye edecek.

02.10.2024 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LAHEY, 2 Ekim (Xinhua) -- Hollanda Dışişleri Bakanlığı, önümüzdeki birkaç gün içinde vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmelerini sağlayacaklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Salı günü Lübnan'daki Hollanda vatandaşları için yayımladığı mesajında, "Lübnan'daki güvenlik durumu giderek belirsizleşiyor. Hollandalıların Lübnan'ı terk etmeleri zorlaşıyor. Bir süredir yayımladığımız seyahat tavsiyelerimizde bu konuda uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

Açıklamada, yaklaşık birkaç yüz Hollanda vatandaşının önümüzdeki günlerde tahliye edileceği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, "Hollandalıların Lübnan'ı terk etmelerine askeri araçlarla aktif şekilde destek vereceğiz. Hollanda, önümüzdeki günlerde askeri hava taşımacılığı sağlayacak. Ayrıca, ülkeden ayrılanlara ticari havayollarıyla destek olmaya devam edeceğiz. Uçuş düzenleyen diğer ülkelerle de temas halindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Hollanda, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
16:21 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP’dir Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
14:25 Lübnan’da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3’e çıkarıldı Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı
11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
08:02 İran’ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü
02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
02:05 Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil
00:17 İsrail’e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı
00:09 İran’ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu
23:23 İran’ın İsrail’e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 17:20:06. #1.12#
SON DAKİKA: Hollanda Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement