Hollanda'nın Venedik'i: Giethoorn

Hollanda'da İtalya'nın Venedik şehrini andırdığı için "Hollanda'nın Venedik"i olarak nitelendirilen Giethoorn köyü, Orta Çağ'dan kalma tarihi dokusu ve kanallarıyla masal diyarını andırıyor.

Hollanda'nın Overijssel eyaletinde yer alan Giethoorn köyü, kanalları, yüzlerce yıllık tarihi evleri ve turist yoğunluğuyla Venedik havasını İtalya'ya gitmeden yaşatıyor.

Her yıl yaklaşık 1,2 milyon turistin ziyaret ettiği, 176 tahta köprüsü, dar kanalları, tarihi evleri, yemyeşil doğası ve rengarenk çiçekleriyle adeta masalları andıran köy, en çok içinden geçen kanalları, tekneleri ve "Hobbit" köyünü andıran evleriyle biliniyor.

Gün boyu turistik tekne gezisi

Yaklaşık 2 bin 600 kişinin yaşadığı köydeki tarihi evlerin bulunduğu meydanı çevreleyen kanallarda gün boyu turistik tekne gezintileri düzenleniyor. Yaz aylarında en çok Uzak Doğu, Orta Doğu ve Türkiye'den gelen turistlerin ziyaret ettiği köyde, onlarca tekne kanallarda dolaşıyor.

Çok sayıda turistin müze sandığı ancak içinde yerel halkın yaşadığı evlerin çoğu adalar üzerinde bulunurken evlere, sahiplerine ait tahta köprülerden ulaşılabiliyor.

Araçların girmediği ve ulaşım için çoğunlukla teknelerin kullanıldığı köyde, kuzeyden güneye sadece yaya ve aynı zamanda bisiklet yolu olan tek bir dar yoldan gidilebiliyor.

Köydeki çoğu tarihi evlerde iki kapı bulunuyor. Rutin olarak evin yan kapısı kullanılırken ön kapısı ise sadece evlenirken içeriye girmek ve öldükten sonra da cenazeyi dışarıya çıkarmak için kullanılıyor.

"Çok fazla su, doğa ve güzel çiftlik evlerine sahibiz"

Giethoorn Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Lizanne Hubbers, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giethoorn'u "Hollanda'nın en güzel köyü" olarak tanımladı.

Hubbers, köyün küçük ve otantik yapısını koruduğunu belirterek, "Burası çok güzel. Çok fazla su, doğa ve güzel çiftlik evlerine sahibiz. Giethoorn'da çok fazla su yolu bulunuyor. Kanalın karşı tarafında yaşayan ve evlerine yalnızca su yoluyla ulaşabilen insanlar var." dedi.

Bölgenin geçmişte yapılan turba çıkarma çalışmaları sonucu oluştuğunu söyleyen Hubbers, "Bunu tekne turuna çıktığınızda çok net görebiliyorsunuz. Bölgenin nasıl oluştuğu açıkça görülüyor. Burası hala saz kesiminin yapıldığı çok güzel bir doğa alanı. Köydeki evlerin büyük bölümünün çatısı da sazla kaplı." ifadelerini kullandı.

Giethoorn adının aslında "Geithoorn" olduğunu ifade eden Hubbers, "İlk zamanlarda burada yalnızca keçi boynuzları bulunduğu için köyün adı Geithoorn olarak anılıyordu. Daha sonra zamanla Giethoorn'a dönüştü." diye konuştu.

Köyün farklı milletten çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını ve yılda yaklaşık 1,2 milyon turistin köyü ziyaret ettiğini aktaran Hubbers, bazı günler hiç Hollandaca konuşmadıklarını kaydetti.

"Hayatımda gördüğüm en güzel yer"

Brezilya'dan gelen ziyaretçi Carol Furtado, Giethoorn'u ilk kez ziyaret ettiğini belirterek "Hayatımda gördüğüm en güzel yer burası." dedi.

İlk kez Hollanda'ya geldiğini söyleyen Furtado, Amsterdam'ın ardından Giethoorn'a geldiklerini, tekne turunun harika geçtiğini ve Hollanda'nın şimdiye kadar en sevdiği ülke olduğunu dile getirdi.

Aslen Filipinli olan ve Hollanda'da yaşayan Mery Diesenta, Giethoorn'a ilk kez geldiğini, tekne gezisinin son derece dinlendirici olduğunu ve manzarayı çok beğendiğini anlattı.

Diesenta, yaz mevsimi nedeniyle çiçeklerin açtığına dikkati çekerek "Hollanda'ya gelecek herkes Giethoorn'u mutlaka gezilecek yerler listesine eklemeli." ifadesini kullandı.

Hindistan'dan gelen Navya Nandodi de Giethoorn'u ilk kez ziyaret ettiğini ve bölgenin "kesinlikle çok güzel" olduğunu vurguladı.

Tekne turuna katıldığını ve bundan büyük keyif aldığını anlatan Nandodi, "Herkese, buraya gelip bu güzelliği görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Polonyalı Magda Gad ise Giethoorn'u ilk kez ziyaret ettiğini belirterek "Burası çok güzel. Eşimle bir hafta boyunca bölgede kalacağız." dedi.

"Keçiboynuzu"

Keçiboynuzu anlamına gelen "Giethoorn" köyünün ilk yerleşimcileri, bölgeyi keşfettiklerinde yüzlerce keçiboynuzu buldukları için köylerine bu ismi verdiği ifade ediliyor.

Giethoorn köyü "Monopoly Dünya Şehirleri" oyununda, İstanbul'un da bulunduğu şehirler arasında yer alıyor.