Hollanda ve UCM'den ABD Yaptırımlarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hollanda ve UCM'den ABD Yaptırımlarına Tepki

21.08.2025 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda Dışişleri Bakanı, ABD'nin UCM yetkililerine yönelik yaptırımlarını kınadı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Meclisi, ABD'nin dört Mahkeme yetkilisini daha yaptırım listesine eklemesine tepki gösterdi.

Veldkamp, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hollanda'nın UCM yetkililerine yönelik ek yaptırımları kabul etmediğini belirterek, "Bağımsız uluslararası mahkemeler ve yargı organları görevlerini engelleme olmaksızın yerine getirebilmelidir. Mahkemeye tam destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın, UCM'nin taraf devletlerinden biri ve ev sahibi ülke sıfatıyla, Mahkemenin görevini "mümkün olan en az engelle" yerine getirmesini sağlamaya kararlı olduğunu vurgulayan Veldkamp, ülkesinin Mahkeme'nin bağımsızlığına olan bağlılığını yineledi.

UCM Taraf Devletler Meclisi Başkanlığı ABD'nin yaptırım adımını kınadı

UCM Taraf Devletler Meclisi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da, ABD'nin, Mahkemenin iki yargıcı ve iki başsavcı yardımcısını yaptırım listesine eklemesinden "derin endişe" duyulduğu belirtilerek, bu tür tek taraflı adımların Mahkeme'nin bağımsızlığını hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, yaptırımların, Mahkeme'nin yürüttüğü soruşturmaları engelleme riski taşıdığına ve uluslararası toplumun en ağır suçlar karşısında hesap verebilirlik çabalarını zayıflatabileceğine dikkati çekildi.

"Uluslararası Ceza Mahkemesi uluslararası adaletin temel taşlarından biridir." ifadesi kullanılan açıklamada, yaptırımların Roma Statüsü sisteminin bütünlüğünü tehdit ettiği vurgulandı.

Taraf Devletler Meclisi, Mahkemeye, seçilmiş yetkililerine ve görevini yerine getiren tüm personeline tam desteğini sürdüreceğini yineledi.

Uluslararası topluma, hukukun üstünlüğünü koruma ve en ağır suçların cezasız kalmamasını sağlama çağrısı yapılan açıklamada, kimsenin hesap verebilirliğin üzerinde olamayacağına dikkat çekildi.

ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırımları, Mahkeme'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerinin ardından gündeme gelmiş, şubatta Başsavcı Kerim Han'ı, haziranda da 4 yargıcı yaptırım listesine alınmıştı.

Dün, ABD 2 yargıç ve 2 başsavcı yardımcısını daha "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine dahil etmişti. UCM, ABD'nin yaptırım adımlarını "bağımsız adalet kurumuna yönelik açık saldırı" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Hollanda, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda ve UCM'den ABD Yaptırımlarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Pazarcılar arasında döner bıçaklı ’poşet’ kavgası: 1 polis yaralandı Pazarcılar arasında döner bıçaklı 'poşet' kavgası: 1 polis yaralandı
Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar’ı ziyaret etti Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti
İsrail’i bahane eden ABD’den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım İsrail'i bahane eden ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım
Muğla’da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp Muğla'da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp
Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 yaralı
Kadıköy’de sessiz gece Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı Kadıköy'de sessiz gece! Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı
Fenerbahçe’nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı Fenerbahçe'nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı

18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 19:17:33. #7.12#
SON DAKİKA: Hollanda ve UCM'den ABD Yaptırımlarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.