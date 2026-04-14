Hollywood'dan Birleşmeye Karşı Mektup

ABD'de aralarında çok sayıda Hollywood yıldızının da bulunduğu 1400'den fazla oyuncu, yönetmen ve sektör çalışanı Paramount Skydance ile Warner Bros. Discovery (WBD) arasında planlanan birleşmeye "net şekilde karşı" olduklarını bildirdi.

Aralarında Emma Thompson, Mark Ruffalo, Javier Bardem ve Denis Villeneuve gibi isimlerin bulunduğu imzacılar, yayımladıkları açık mektupta, Warner Bros ve Paramount'un birleşme planına tepki gösterdi.

Mektupta, bu birleşmenin medya yapısını daha da tekelleştireceği ve rekabeti azaltacağı belirtilerek bunun hem sektör çalışanları hem de izleyiciler için olumsuz sonuçlar doğuracağına işaret edildi.

Birleşmenin gerçekleşmesi halinde üretim ekosisteminde daha az istihdam, daha yüksek maliyetler ve izleyiciler için daha sınırlı seçenekler ortaya çıkacağına dikkat çekilen mektupta, sektörün zaten "ciddi baskı" altında olduğu belirtildi.

Mektupta birleşmeye yönelik bazı desteklerin kamu yararından ziyade sınırlı sayıdaki güçlü paydaşın çıkarlarını öncelediği yönünde endişe ifade edilerek bunun, sektörün bağımsızlığına, çeşitliliğine ve bütünlüğüne zarar vereceği kaydedildi.

Şirketten savunma

Paramount Skydance ise yaptığı açıklamada, birleşmenin sektör çalışanları için daha fazla fırsat sunacağını ve içerik üretimini artıracağını bildirdi.

Açıklamada, yıllık en az 30 yüksek kaliteli filmin vizyona sokulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Aylarca süren mücadelenin ardından Paramount Skydance, 28 Şubat'ta, Warner Bros. Discovery'yi (WBD) satın almak üzere kesin bir birleşme anlaşmasına vardığını bildirmişti.