Hollywood'dan Birleşmeye Karşı Mektup

14.04.2026 09:27
1400'den fazla sinema profesyoneli, Paramount-Warner birleşmesine karşı çıktı, sektöre zarar vereceğini belirtti.

ABD'de aralarında çok sayıda Hollywood yıldızının da bulunduğu 1400'den fazla oyuncu, yönetmen ve sektör çalışanı Paramount Skydance ile Warner Bros. Discovery (WBD) arasında planlanan birleşmeye "net şekilde karşı" olduklarını bildirdi.

Aralarında Emma Thompson, Mark Ruffalo, Javier Bardem ve Denis Villeneuve gibi isimlerin bulunduğu imzacılar, yayımladıkları açık mektupta, Warner Bros ve Paramount'un birleşme planına tepki gösterdi.

Mektupta, bu birleşmenin medya yapısını daha da tekelleştireceği ve rekabeti azaltacağı belirtilerek bunun hem sektör çalışanları hem de izleyiciler için olumsuz sonuçlar doğuracağına işaret edildi.

Birleşmenin gerçekleşmesi halinde üretim ekosisteminde daha az istihdam, daha yüksek maliyetler ve izleyiciler için daha sınırlı seçenekler ortaya çıkacağına dikkat çekilen mektupta, sektörün zaten "ciddi baskı" altında olduğu belirtildi.

Mektupta birleşmeye yönelik bazı desteklerin kamu yararından ziyade sınırlı sayıdaki güçlü paydaşın çıkarlarını öncelediği yönünde endişe ifade edilerek bunun, sektörün bağımsızlığına, çeşitliliğine ve bütünlüğüne zarar vereceği kaydedildi.

Şirketten savunma

Paramount Skydance ise yaptığı açıklamada, birleşmenin sektör çalışanları için daha fazla fırsat sunacağını ve içerik üretimini artıracağını bildirdi.

Açıklamada, yıllık en az 30 yüksek kaliteli filmin vizyona sokulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Aylarca süren mücadelenin ardından Paramount Skydance, 28 Şubat'ta, Warner Bros. Discovery'yi (WBD) satın almak üzere kesin bir birleşme anlaşmasına vardığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Bakan Fidan, İsrail’in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor Büyük mutluluğu böyle duyurdu MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor! Büyük mutluluğu böyle duyurdu
Sadettin Saran’dan takıma tam destek Sadettin Saran'dan takıma tam destek
Burdur’da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş Burdur'da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Ablukaya saatler kala İran’dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız

09:44
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
08:18
Türkiye’nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
07:29
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme Kritik isimler bir bir gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında
