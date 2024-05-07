Hollywood Yapımı Filmlerin Görsel Efekt Uzmanı Abdullah Ecirli ÇOMÜ'de - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hollywood Yapımı Filmlerin Görsel Efekt Uzmanı Abdullah Ecirli ÇOMÜ'de

Hollywood Yapımı Filmlerin Görsel Efekt Uzmanı Abdullah Ecirli ÇOMÜ\'de

Hollywood yapımı dünyaca ünlü filmlerde imzası bulunan visual effects/dijital compositor Abdullah Ecirli, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Kariyer Günleri kapsamında öğrencilere seminer verdi. Ecirli, öğrencilerle bir araya gelerek Kanada'ya gitme sürecini, okul yıllarını ve animasyon alanına dair deneyimlerini paylaştı. Ayrıca dijital kompozisyon sürecinin temellerini ve üzerinde durulması gerekenleri anlattı.

07.05.2024 13:21  Güncelleme: 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollywood yapımı dünyaca ünlü filmlerde imzası bulunan visual effects/dijital compositor (görsel efekt ve dijital kompozisyon uzmanı) Abdullah Ecirli, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Kariyer Günleri kapsamında öğrencilere seminer verdi.

ÇOMÜ İletişim Fakültesi Kariyer Günleri etkinliklerinin ilk konuğu olan Ecirli, Troya Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Dekan Prof. Dr. Hülya Önal, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, sinema sektörünün dijital dönüşümüne dikkati çekerek kariyer günlerinin önemini vurguladı.

"Ant-Man ve Wasp: Qauntumania", "Aquaman", "Mandolorian" gibi yapımlarda visual effects/dijital compositor olarak çalışan Ecirli, etkinliğin ilk bölümünde Kanada'ya gitme sürecini, okul yıllarını, animasyon alanına dair deneyimlerini aktararak ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Mocap Stüdyosu'nda yapılan ikinci etkinlikte Ecirli ve fakültenin öğretim elemanları, öğrencilerle animasyon workshop bölümünde buluştu.

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Doğru ve Öğr. Gör. Gökhan Akça'nın anlatımıyla gerçek zamanlı olarak üç boyutlu karakterlerin canlandırma performansının gösterilmesinin ardından Ecirli, dijital kompozisyon (dijital birleştirme, genellikle baskı, hareketli resimler veya ekran görüntüsü için nihai bir görüntü oluşturmak üzere birden fazla görüntünün dijital olarak bir araya getirilmesi işlemi) sürecinin temellerini ve üzerinde durulması gerekenleri anlattı.

Görsel efekt ve animasyon teknik detaylarının, üretim ve yönetim süreçlerinin ön plana çıktığı etkinlik, teknik soru ve cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Hollywood, Kanada, Sinema, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollywood Yapımı Filmlerin Görsel Efekt Uzmanı Abdullah Ecirli ÇOMÜ'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:51 İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı Rozetini bizzat Özgür Özel taktı İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı! Rozetini bizzat Özgür Özel taktı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
14:16 Ricardo Quaresma’dan çok konuşulacak itiraflar Ricardo Quaresma'dan çok konuşulacak itiraflar
14:06 Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu
13:43 Fenerbahçe nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
13:33 Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı
12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:47 İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 14:38:55. #1.12#
SON DAKİKA: Hollywood Yapımı Filmlerin Görsel Efekt Uzmanı Abdullah Ecirli ÇOMÜ'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement