Holokost'tan Kurtulan Yahudi Aktivist: Gazze'deki Katliamlar Çocukluğumu Hatırlatıyor

Güncel

Yahudi Soykırımı'ndan (Holokost) kurtulan 88 yaşındaki Marione Ingram, Gazze'de İsrail'in katliamlarını Adolf Hitler'in yaptıklarına benzeterek, "Ben Holokost'tan kurtuldum ve Gazze'deki çocukların şu an yaşadıklarını yaşamış biriyim. Gazze'de yaşananlara baktığımda hemen gözümün önüne çocukluğum geliyor." dedi.

Gazze'deki İsrail katliamları karşısında her gün Beyaz Saray'ın önüne giderek tepkisini ortaya koyan Ingram, duygu ve düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

Ingram, Gazze'deki çocukların katledilmesine neden sessiz kalamadığını, "Ben Holokost'tan kurtuldum ve Gazze'deki çocukların şu an yaşadıklarını yaşamış biriyim." sözleriyle açıkladı.

Doğup 14 yaşına kadar yaşadığı Almanya'nın Hamburg kentinde Yahudi olarak sığınaklara giremediklerini ve o dönemde ABD ile İngiltere'nin Hamburg'un sivil kesimlerini bombaladığını anımsattı.

Çocuk olarak sürekli bombaların altında yaşamanın nasıl bir duygu olduğunu bildiğini ifade eden Ingram, Gazze'de İsrail'in katliamlarını Adolf Hitler'in yaptıklarına benzeterek "Gazze'de yaşananlara baktığımda hemen gözümün önüne çocukluğum geliyor." dedi.

"17 yıldır (Gazze'de) işgal altında yaşıyorlar"

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında öldürülen kişiler için de üzgün olduğunu kaydeden Ingram, "Fakat BM Genel Sekreteri (Antonio) Guterres'in dediğine katılıyorum, bu olay kendiliğinden olmadı, o insanlar 17 yıldır işgal altında yaşıyorlar ve hemen her gün öldürülüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı çizgide hareket ettiğini kaydeden Yahudi aktivist, şunları dile getirdi:

"Bunun meşru müdafaa olduğunu söylüyorlar. Çocukları öldürmek meşru müdafaa olamaz. İsrail şu anda insanları açlıktan ölüme terk ediyor, onları her gün bombalıyor, onlara güvenli bölgeye gidin diyor ve sonra onları orada bombalıyor. ve bu durum 5 aydır devam ediyor."

"Ben bu savaşın İsrail aleyhine döneceğini düşünüyorum"

"(İsrail) O bölgedeki tüm Filistinlilerden kurtulmak istiyor. Bu, Hitler'in Yahudileri Almanya'dan hatta sonra da tüm dünyadan kovmaya çalışırken yaptığı şeydi." diye konuşan 88 yaşındaki aktivist, çocukluk döneminden kalma travmalarını Gazze'deki saldırılardan itibaren yeniden yaşamaya başladığını anlattı.

ABD'nin İsrail'e sürekli yardım ve silah göndererek Gazze'deki katliamlara yardım ettiğini ifade eden Ingram, "Ben bu savaşın İsrail aleyhine döneceğini düşünüyorum, hatta başladı bile. İsrailli Yahudilere karşı sempati giderek azalıyor. Gerçi birçok İsrailli Yahudi bu faşist yönetimin yaptıklarıyla aynı fikirde değil." diye konuştu.

"Yaşadıklarım, Gazzeli çocukların yaşadıklarının yanında hiçbir şeydi"

"Savaşın başladığı günlerdi, İsrail'in (Gazze halkına) gıdaya ve suya erişimine izni vermediğini söylediler. Mutfağıma gidip bir bardak su aldım ve içmeye başladım ancak hemen kustum çünkü şunu hissettim, bu adil değildi." şeklinde duygularını aktaran Ingram, ilerleyen günlerde uyku ve yeme-içme düzeninin bozulduğunu söyleyerek, "Ancak yaşadıklarım, Gazzeli çocukların yaşadıklarının yanında hiçbir şeydi." dedi.

Biden'a seslenen Yahudi barış yanlısı, "Netanyahu'ya, Gazze'de hemen şimdi kalıcı ateşkes yapmasını söyle. Bundan sonra bir kuruş alamayacağını söyle. Küçük veya büyük bundan sonra silah göndermeyeceğini söyle." ifadelerini kullandı.

Biden yönetiminin İsrail'e verdiği destekle dünyada yabancılaştığını ve kendisi dahil birçok kişinin artık Biden'a oy vermeyi düşünmediğini kaydetti.

Netanyahu'ya da seslenen Ingram, "Saldırılarını durdur. İsrail'den ayrıl, kendine başka bir yer bul. İsrail'deki barış yanlısı insanları rahat bırak. Mutlak eşitliğe dayanan iki devletli çözümde mutabık ol." şeklinde konuştu.

Dünya Kadınlar Günü bağlamında da bir mesaj veren Marione Ingram, başta Gazze olmak üzere tüm dünyada farklı bölgelerde acı çeken kadınların acılarını paylaştığını ve kadınların daha güçlü olduğu bir dünya dileğinde bulunduğunu dile getirdi.