 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Honda, ABD'de 2,6 milyon aracını geri çağırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Honda, ABD'de 2,6 milyon aracını geri çağırıyor

Honda Motor, parça imalatçısının ürettiği yakıt pompasındaki kusur nedeniyle ABD içinde 2,6 milyon aracını geri çağıracağını duyurdu. Geri çağrılacak modeller arasında 2017-2020 döneminde üretilen Accord, Civic, Fit ve Acura MDX modelleri bulunuyor. Şu ana kadar kusurlu yakıt pompasına sahip araçlarda herhangi bir kaza veya yaralanma vakası rapor edilmedi.

Honda, ABD\'de 2,6 milyon aracını geri çağırıyor
22.12.2023 - 07:57,
Abone Ol

Honda Motor'un, parça imalatçısının ürettiği yakıt pompasındaki kusur nedeniyle ABD içinde 2,6 milyon aracını geri çağıracağı bildirildi.

Honda Motor, yaptığı açıklamada, parça imalatçısı Denso Corp. tarafından üretilen yakıt pompasında kusur saptadığını bildirdi.

Yakıt pompasının aracın durmasına yol açabileceğinin tespit edildiği ve ABD içinde 2,6 milyon aracın geri çağrılacağı belirtildi.

Geri çağırılacak modellerin 2017-2020 döneminde üretilen Accord, Civic, Fit ve Acura MDX modellerini kapsadığı aktarıldı.

Firma açıklamasında, "kusurlu yakıt pompasına sahip modellerde şimdiye kadar kaza ve yaralanma saptanmadığı" bildirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Honda, Üretim, Güvenlik, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Honda, ABD'de 2,6 milyon aracını geri çağırıyor - Son Dakika


07:34
YSK'dan yeni genelge! Siyasi partiler seçim sonuçlarını anlık takip edebilecek YSK'dan yeni genelge! Siyasi partiler seçim sonuçlarını anlık takip edebilecek
00:55
Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı
00:39
Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi
00:15
Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi
00:13
Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam
23:44
Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
23:40
Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi
22:51
Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü

Son Dakika
07:34 YSK'dan yeni genelge! Siyasi partiler seçim sonuçlarını anlık takip edebilecek
00:55 Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı
00:39 Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi
00:15 Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi
00:13 Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam
23:44 Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
23:40 Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi
22:51 Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34 CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
22:21 İsrail ordusuna domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 08:14:52. #1.11#
SON DAKİKA: Honda, ABD'de 2,6 milyon aracını geri çağırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement