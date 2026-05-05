PRAIA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Hollanda bandıralı Hondius adlı kruvaziyer gemisinde, seyir halindeyken bir solunum yolu salgını tespit edildi.
Yeşil Burun Adaları yetkilileri halk sağlığı endişeleri nedeniyle geminin Praia Limanı'na yanaşmasını yasaklarken, gemideki hastalara tıbbi yardım teklif edildiğini ve hastaların hava yoluyla tahliyesi için hazırlıklara başlandığını bildirdi.
Hondius Kruvaziyerinde Salgın Alarmı
