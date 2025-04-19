Hong Kong, ABD'nin Denizcilik Önlemlerine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Hong Kong, ABD'nin Denizcilik Önlemlerine Tepki Gösterdi

Hong Kong, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik liman ücreti uygulamalarını kınadı ve eşitliği savundu.

19.04.2025 14:11
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HONG KONG, 19 Nisan (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi sözcüsü, ABD'li yetkililerin Çinli şirketlerin sahip olduğu, işlettiği ya da inşa ettiği gemilere yönelik getirdiği liman ücreti uygulama ve diğer ilgili önlemlere güçlü şekilde karşı çıktıklarını ve söz konusu uygulamalardan büyük memnuniyetsizlik duyduklarını söyledi.

Sözcü cuma günü yaptığı açıklamada "bir ülke, iki sistem" ilkesinin benzersiz kurumsal güçlerine sahip olan Hong Kong'un, dünyaca ünlü uluslararası denizcilik merkezi olarak uzun zamandır tüm dünyadaki gemi taşımacılığı işletmeleri için serbest, açık, eşitlikçi, verimli ve aynı zamanda iyi düzenlemelere sahip bir iş ortamı sağladığını belirtti.

Sözcü, bariz şekilde ayrımcı niteliğe sahip ABD önlemlerinin, uluslararası denizcilik topluluğunu kasıtlı olarak böldüğünü ve yıllar boyunca inşa edilen dayanışma ve işbirliği ruhunu bozduğunu ifade etti. Sözcü, söz konusu eylemlerin temel uluslararası davranış standartlarını karşılayamadığını vurguladı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin bu tür zorbalık eylemlerini kınadığını belirten sözcü, Hong Kong'un açıklık ve işbirliği ruhunu el üstünde tutmaya devam edeceğini ve serbest ticaret ilkelerini korumak ve uluslararası denizcilik sektörünün sağlıklı gelişimini desteklemek üzere küresel denizcilik ortaklarıyla çalışacağını sözlerine ekledi.

Sözcü, küresel denizcilik topluluğunun ortak çıkarlarının ancak eşitlik ve adalet, karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliğine bağlı kalınarak gerçek anlamda korunabileceğine dikkat çekti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hong Kong, ABD'nin Denizcilik Önlemlerine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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