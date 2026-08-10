Hong Kong'da Tarihi Sıcaklık Rekoru

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hava sıcaklığının 36,9 dereceye ulaştığı ve bunun, 1884'ten bu yana en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Hong Kong Gözlemevinden, tayfun kategorisinden düşen Dolphin Tropikal Fırtınası nedeniyle bölgede etkili olan aşırı sıcaklara ilişkin açıklama yapıldı.

Bazı bölgelerde sıcaklığın 37 dereceye ulaşacağı tahminine yer verilen açıklamada, sıcak hava dalgasının 13 Ağustos'a kadar sürebileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, dün Hong Kong'da sıcaklığın 36,9 dereceye ulaştığı ve kayıt alınmaya başladığı 1884'ten bu yana en yüksek sıcaklık rekorunun kırıldığı belirtildi.

Halka bol su içmeleri ve aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunulan açıklamada, gelecek günlerde sık sık yağmur yağmasının beklendiği kaydedildi.