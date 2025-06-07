Hong Kong'da Uluslararası İnovasyon Forumu

HONG KONG, 7 Haziran (Xinhua) -- 2025 Boao Asya Forumu Hong Kong Konferansı kapsamında düzenlenen Uluslararası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Forumu'nda küresel teknolojik inovasyonun günümüzdeki durumu, temel zorluklar, gelecekteki trendler ve potansiyel riskler ele alındı.

"Geleceğe Doğru Dönüşüm: Bilim, Teknoloji ve İnovasyondan Güç Almak" temasıyla düzenlenen forumda katılımcılar, küresel teknoloji yönetişiminin güçlendirilmesi, yeni teknoloji düzenlemelerinin oluşturulmasının yönlendirilmesi, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin desteklenmesi, dijital uçurumun kapatılması ve uluslararası işbirliğinin artırılmasının yollarını tartışıp öneriler sundu.

Boao Asya Forumu ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe 20'den fazla ülke ve bölgeden 800'den fazla hükümet yetkilisi, uluslararası kuruluş temsilcisi, girişimci ve uzman katıldı.

Cuma günü başlayan konferans, gerçekleştirilen 10 oturumun ardından cumartesi günü yapılan genel bir forumla sona erdi. Bu yılki etkinlik, Boao Asya Forumu'nun yanı sıra Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi ve Hong Kong'un öne çıkan dinamiklerine odaklandı.

2019 yılında kurulan Boao Asya Forumu Uluslararası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Forumu, Makao, Guangzhou ve Zhuhai'de düzenlenen üç konferansla uluslararası inovasyon işbirliğinin güçlendirilmesinde, teknoloji yönetişim sistemlerinin geliştirilmesinde ve küresel sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanmasında aktif bir rol üstlendi.