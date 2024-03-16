Çin'in Özel İdari Bölgesi'nde 2019'daki hükümet karşıtı protestolar sırasında Yasama Meclisi'nin genel kurul salonuna girerek eylem yapan 12 kişiye hapis verildi.
Bölge Mahkemesi, aralarında öğrenci lideri Althea Suen, aktör Gregory Wong ve aktivistler Ventus Lau ve Owen Chow'un olduğu göstericileri, "hükümet kurumlarına saldırmak" ve "kamu malına zarar vermekten" suçlu buldu.
Yargıç Li Chi-ho, eylemin doğrudan bölge hükümetini hedef aldığını ve kente uzun dönemli zarar verdiğini ifade etti.
Li, eylemcilere 4,5 yıldan 6 yıl 10 aya kadar hapis cezaları verirken göstericileri izleyen iki gazeteciye de genel kurul salonuna izinsiz girdikleri gerekçesiyle para cezaları verdi.
Hong Kong'un İngiliz sömürge yönetiminden Çin'e devredilmesinin 22. yıl dönümü olan 1 Temmuz 2019'da gerçekleşen eylemde yaklaşık 100 protestocu meclis genel kurul salonuna girerek kürsüyü işgal etmiş, salonun duvarlarına sprey boyayla sloganlar yazmıştı.
Hong Kong'da 2019'da suçluların Çin ana karası, Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına yönelik tepkiler, yıl sonuna kadar devam eden hükümet karşıtı kitlesel protestolara dönüşmüştü.
Son Dakika › Güncel › Hong Kong'da Yasama Meclisi'ne Saldıran Göstericilere Hapis Cezası - Son Dakika
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