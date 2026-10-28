Hong Kong Gıda Güvenliği Merkezi, kuş gribi nedeniyle kanatlı ithalatını durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hong Kong Gıda Güvenliği Merkezi, kuş gribi nedeniyle kanatlı ithalatını durdurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hong Kong Gıda Güvenliği Merkezi, Danimarka'nın Lolland ili ile ABD'nin Minnesota eyaletindeki Jackson'da kuş gribi nedeniyle kanatlı eti ve yumurta dahil ürünlerin ithalatını durdurdu. CFS, H5N1 uyarılarını dikkate alarak Danimarka ve ABD otoriteleriyle durumu izliyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümeti, Danimarka ve ABD'nin bazı bölgelerindeki kuş gribi salgınları nedeniyle bu ülkelerden kanatlı hayvan eti ve ürünleri ithalatını durdurduğunu bildirdi.

Xinhua'nın haberine göre, Hong Kong Gıda Güvenliği Merkezi (CFS), Danimarka'nın Lolland ili ile ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Jackson'da kuş gribi salgınları nedeniyle, bu bölgelerden kanatlı eti ve yumurta dahil diğer ürünlerin ithalatının durdurulması talimatını verdi.

CFS'den yapılan açıklamada, Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresi ile Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün (WOAH) H5N1 virüsünün yol açtığı kuş gribi salgınlarına dair uyarıların dikkate alındığı, Danimarka ve ABD otoriteleriyle iletişim içinde durumun yakından izlendiği belirtildi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriKuş GribiMinnesotaDanimarkaHong KongEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı Götürülürken böyle seslendiler Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı! Götürülürken böyle seslendiler
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi Manzarayı görünce dayanamadı Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı
300 binden fazla yatırımcısı var Dev Türk şirketine kayyum atandı 300 binden fazla yatırımcısı var! Dev Türk şirketine kayyum atandı
Tartıştığı eşini gözünü kırpmadan öldürdü 11 aylık bebek aynı gece hem annesiz hem babasız kaldı Tartıştığı eşini gözünü kırpmadan öldürdü! 11 aylık bebek aynı gece hem annesiz hem babasız kaldı
17:07
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
17:00
Yanlış okumadınız Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 17:31:35. #7.12#
SON DAKİKA: Hong Kong Gıda Güvenliği Merkezi, kuş gribi nedeniyle kanatlı ithalatını durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android