Hong Kong Gıda Güvenliği Merkezi, kuş gribi nedeniyle kanatlı ithalatını durdurdu

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümeti, Danimarka ve ABD'nin bazı bölgelerindeki kuş gribi salgınları nedeniyle bu ülkelerden kanatlı hayvan eti ve ürünleri ithalatını durdurduğunu bildirdi.

Xinhua'nın haberine göre, Hong Kong Gıda Güvenliği Merkezi (CFS), Danimarka'nın Lolland ili ile ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Jackson'da kuş gribi salgınları nedeniyle, bu bölgelerden kanatlı eti ve yumurta dahil diğer ürünlerin ithalatının durdurulması talimatını verdi.

CFS'den yapılan açıklamada, Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresi ile Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün (WOAH) H5N1 virüsünün yol açtığı kuş gribi salgınlarına dair uyarıların dikkate alındığı, Danimarka ve ABD otoriteleriyle iletişim içinde durumun yakından izlendiği belirtildi.