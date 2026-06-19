Hong Kong Üniversiteleri Dünyada İlk 100\'de

HONG KONG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong bölgesindeki 5 yükseköğretim kurumu, dünya üniversite sıralamasında ilk 100 içindeki yerini korudu.

Uluslararası yükseköğretim araştırma kuruluşu Quacquarelli Symonds tarafından açıklanan son sıralamaya göre, Hong Kong Üniversitesi listenin 11. sırasındaki yerini korurken, Hong Kong Çin Üniversitesi 14 basamak yükselerek 18. sıraya yerleşti. Böylelikle Hong Kong bölgesinden 2 üniversite ilk kez dünyanın en iyi 20 üniversitesi arasında yer aldı.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 basamak yükselerek 33. sıraya yerleşirken, Hong Kong Politeknik Üniversitesi 50. sıraya çıktı ve ilk kez dünyanın en iyi 50 üniversitesi arasına girdi. Hong Kong Şehir Üniversitesi ise listede 52. sırada yer aldı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Eğitim Bürosu sözcüsü, bölgedeki üniversitelerin genel sıralamada geçen yıla göre önemli düzeyde yükseliş kaydetmesinin, uluslararası üst düzey yetenekler için önde gelen bir merkez olarak bölgenin cazibesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Dünya genelindeki üniversiteleri dokuz göstergeye göre değerlendiren 2027 Quacquarelli Symonds Dünya Üniversite Sıralaması'nda yer alan diğer Hong Kong üniversiteleri arasında Hong Kong Baptist Üniversitesi, Hong Kong Eğitim Üniversitesi ve Lingnan Üniversitesi bulunuyor.