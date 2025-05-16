Hong Kong ve Katar Ticaret İşbirliği Toplantısı

KATAR, 16 Mayıs (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee (soldan beşinci) Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı İş İnsanları Derneği ile yuvarlak masa toplantısına katıldı, 12 Mayıs 2025.

Pazartesi günü Katar'da bir araya gelen siyasi ve iş dünyası liderleri, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile ticaret ve yatırım işbirliğini geliştirmeye ve karşılıklı etkileşimi güçlendirmeye büyük ilgi duyduklarını belirtti. (Fotoğraf: Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti Bilgi Hizmetleri Departmanı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)