Hopa'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Artvin'in Hopa ilçesinde, hakkında 21 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Rize Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süredir aranan R.A.Y'nin, Hopa ilçesine bağlı Çamlı köyünde olduğu tespit edildi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma taşıma bulundurma" ve "silahla tehdit" suçlarından toplam 21 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.