Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede faaliyet gösteren bir otelde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarının örgütlü şekilde işlendiğine yönelik yürütülen planlı adli soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı.
Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında otele ve şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca, 26 yabancı uyruklu kadının sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Hopa'da Fuhuş Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
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