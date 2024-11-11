Hopa\'da İş Makinesi Yangını

Artvin'in Hopa ilçesinde, tünel içinde seyir halindeyken alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Artvin-Hopa kara yolu güzergahındaki Cankurtaran Tüneli'nde seyir halindeki iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Durumu fark eden iş makinesi operatörü Hakan Topal, araçtan inerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş makinesi zarar gördü.
Yangın nedeniyle çift tüpten oluşan Cankurtaran Tüneli'nin Hopa-Artvin istikameti, yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatıldı.
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