Hopa'da kaza: Hafif ticari araç tomruk yüklü kamyona çarptı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hopa'da kaza: Hafif ticari araç tomruk yüklü kamyona çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Hopa\'da kaza: Hafif ticari araç tomruk yüklü kamyona çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Artvin'in Hopa ilçesinde Cankurtaran tünelinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Hızır Avcı hayatını kaybetti. Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

18.07.2024 18:25
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ARTVİN'in Hopa ilçesi Cankurtaran tünelinde kontrolden çıkıp tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Hızır Avcı hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30'da ilçeden geçen Cankurtaran tünelinde meydana geldi. Rize'den Artvin istikametine giden Hızır Avcı idaresindeki 34 LR 4242 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan Tuncay Öztürk yönetimindeki 08 AAE 184 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü direksiyon kabininde sıkıştı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası tomruk yüklü kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, Avcı'nın cenazesi savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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